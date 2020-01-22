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Yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi: 3 gözaltı

Isparta’da Jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde uyuşturucu madde ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'da Jandarma ekiplerince yapılan yol kontrollerinde uyuşturucu madde ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.


Isparta İl Jandarma Komutanlığına bağlı Gönen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte yaptıkları yol kontrolleri sırasında durdurulan bir araçta 52 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi. Ekipler, konuyla ilgili E.A. (25), Ş.D. (31) ve E.D. (36) isimli 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Haklarında adli işlem başlatılan şüphelilerin gerekli işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

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