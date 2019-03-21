İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yol kontrolünde uyuşturucu ele geçirildi

Isparta’da polisin yaptığı yol kontrollerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 3 kişi yakalandı.

Isparta'da polisin yaptığı yol kontrollerinde uyuşturucu madde ele geçirilen 3 kişi yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Antalya yolu üzerindeki Sav Kavşağı Yol Kontrol Noktası'nda şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Polisin yaptığı kontrollerde, içerisinde M.Ö., R.C. ve H.Y. bulunan araçta 4.25 gram eroin maddesi ele geçirildi. Narkotik polisi tarafından şüphelilere, “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.