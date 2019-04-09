Yolcu görünümlü zehir taciri otobüste yakalandı

Isparta'da bir şahsın Antalya'dan yolcu kılığında otobüsle uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaşan narkotik polisi, düzenlediği operasyonda 42.8 gram eroin maddesi ele geçirdi. Polis tarafından gözaltına alınan zehir taciri, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, aldıkları istihbari bilgiler doğrultusunda çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, bir şahsın Antalya'dan yolcu olarak bindiği otobüs ile uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine çalışma başlatan narkotik ekipleri, Sav Kasabası girişindeki polis uygulama noktasında hazırlık yaptı. Bir süre sonra şüpheli Ç.G.'nin yolcu şeklinde sevkiyat yaptığı otobüsü durduran ekipler, şüphelinin üst aramasında 42.8 gram eroin maddesi ele geçirdi. Polis tarafından, ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlamasıyla gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

Zanlı Ç.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.