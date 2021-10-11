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Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken aracın çarptığı kadın, hayatını kaybetti.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken aracın çarptığı kadın, hayatını kaybetti.


Kaza, saat 07.30 sıralarında Cami Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şenel A. yönetimindeki 32 YE 533 araç, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Havva Yıldız'a (49) çarptı. Kaza sonrası yola savrulan Yıldız, ağır yaralandı. Ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine kaldırılan Yıldız, tüm müdahalelere karşı kurtarılamadı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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