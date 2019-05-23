Yörük Türkmen Derneklerinden Başkan Başdeğirmen'e destek ziyareti

Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkan Vekili ve Yörük Türkmen Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Küçükyaman ve Isparta'daki Yörük Türkmen Derneklerinin başkanları, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret ederek destek mesajı verildi. Başdeğirmen'e halk dilinde poşu olarak bilinen ve gökkuşağının renklerini andıran Keyfiye bağladı.

Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkan Vekili, Toroslar Yörük Türkmen Federasyonu Genel Başkanı ve Isparta İl Beyi Mustafa Küçükyaman ve beraberindekiler Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i makamında ziyaret etti. Isparta'nın çeşitli yerlerinde yapılacak olan şenliklere davet edilen Başkan Başdeğirmen'e ayrıca Yörüklerin, Türkmenlerin önemli bir kültürel değeri olan Keyfiye bağlandı.

Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkan Vekili Mustafa Küçükyaman, Yörük Türkmen camiası olarak Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'i ziyaret ettiklerini ve yaz aylarında yapılacak olan şenliklere kendisini davet ettiklerini belirtirken, Keyfiye bağladı. Keyfiye'nin anlamını ve nereden ortaya çıktığı hususunda da bilgiler veren Küçükyaman, Keyfiye'nin üzerindeki renklerin ise gökkuşağından geldiğini söyledi. Küçükyaman Keyfiye'de bulunan beyaz rengin, duruluğu, sadeliği ve temizliği, yeşil rengin İmanımızı, İslam'ı, mor rengin hoşgörüyü, sevgiyi, kırmızı rengin bayrağımızın rengini, sarı rengin de bolluğu, bereketi temsil ettiğini kaydetti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade eden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de, “Bu anlamlı hediyeleri için başta Küçükyaman olmak üzere, tüm heyete teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyarete Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği Genel Başkan Vekili, Toroslar Yörük Türkmen Federasyonu Genel Başkanı ve Isparta İl Beyi Mustafa Küçükyaman'ın yanı sıra Toroslar Yörük Türkmen Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yağcı, Isparta Yörük Türkmen Derneği Başkanı Hasan Parlakyıldız, Senirkent Akkeçili Köyü Yörük Türkmen Derneği Başkanı Şükrü İbişoğlu, Gelendost Yöresi Yörük Türkmen Derneği Başkanı Emrah Akbaş ve Senirkent Akkeçili Köyü Muhtarı Mustafa Ünal da katıldı.