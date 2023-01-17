Isparta'da bir kereste fabrikasında yük asansörüne sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Olay, Yeni Sanayi Sitesinde bulunan bir kereste fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kereste fabrikasında çalışan Selahattin Demir (59) yük asansörüne sıkıştı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye polis ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Selahattin Demir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesine kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.