"Zafere Doğru" gösterisi Isparta ile buluşuyor

Ücretsiz olarak takip edilebilecek gösteri Cuma günü Işıkkent Spor Salonu'nda sergilenecek.

Isparta Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü'ne bağlı Devlet Halk Dansları Topluluğu ile ortaklaşa “Zafere Doğru” adlı gösteriyle Ispartalıları buluşturuyor. Sanat yönetmenliğini Yıldız Çankaya Sargın'ın yaptığı temsil de, 1915 yılında Çanakkale'den başlayarak Kurtuluş Savaşıyla Milli Mücadelenin kazanılması dans müzik ve görsellerle sahneye aktarılacak. Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nda vatan için gözünü kırpmadan kendini feda eden Türk Milletinin aziz şehitleri ve kahraman evlatları için bir saygı duruşu olarak sahneye konacak program 1 Kasım 2019 Cuma günü Işıkkent Spor Salonu'nda gerçekleşecek.

Program, tüm vatandaşlar tarafından ücretsiz olarak takip edilebilecek.