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Ziraat Türkiye Kupası: Isparta 32 Spor: 3 - Kemerspor 2003: 2

Türkiye Ziraat Kupası 1.

turunda Isparta 32 Spor, normal süresi 2-2 sona eren maçta Kemerspor'u uzatma bölümünde bulduğu golle 3-2 mağlup etti.




Stat: Isparta Atatürk


Hakemler: Berkay Erdemci, Kadir Günal, Güner Mumcu


Isparta 32 Spor: Murat Can, Batuhan (Mustafa Diler dk. 86), Emir Kaan Gültekin (Emre Fırtına dk. 90), Serdar, Efşan, Kaan (Oğuzhan Açil dk. 115 ?), Kadir, Nurettin (Semih dk. 80), Oğuzhan Palaz (Volkan Serim dk. 51), Bekir Karadeniz (Emre Bozatlı dk. 51)


Kemerspor 2003: Osman Tepe, Umut Çelik (Erdin dk. 63), Tolgahan (Mert dk. 96), Bilal, Mehmet, Hasan Türk, Hasan Can (Talha dk. 69), Yasin (Cem dk. 84), Rıza Şen (Cem dk. 84), Deniz Ataç, Sercan


Goller: Emir Kaan (dk. 36), Volkan Serim (dk. 63), Efşan (dk. 110) (Isparta 32 Spor), Deniz Ataç (dk. 42 pen.), Arif Birşen (dk. 90+5 k.k.) (Kemerpor 2003)


Sarı Kartlar: Efşan, Murat Can Yıldız, Semih, (Isparta 32 Spor), Hasan Türk (Kemerspor 2003)

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