1 Eylül Dünya Barış Günü, Kartal'da karikatür sergisi ile kutlandı

Kartal Belediyesi ve Hasat Sanat Atölyesi'nin işbirliği ile 1 Eylül Dünya Barış Günü dolayısıyla “Barışı-Yorum” adlı karikatür sergisi açıldı. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sergide her birinin üzerine kitap yazılabilecek derinlikte karikatürler olduğunu vurgulayarak, “Barış hem bizlerin hem de çocuklarımızın geleceğinin teminatıdır” dedi.

"Barışı-Yorum" adıyla açılan karikatür sergisi ile Kartal'da 1 Eylül Dünya Barış Günü anlamlı bir etkinlikle kutlandı. Kartal Belediyesi ve Hasat Sanat Atölyesi işbirliği ile Kartal eski tren istasyonunun bulunduğu sokakta yer alan serginin açılışına Kartallı pek çok sanatsever katıldı. Hasat Sanat Atölyesi üyeleri, karikatüristler, şair ve yazarların davetli olduğu serginin açılış konuşmasını Hasat Sanat Derneği adına Hüseyin Aslan yaptı. Pandemi koşulları nedeniyle bazı kısıtlamalar altında sergiyi açtıklarını ve katkı sunan tüm sanatçılara teşekkür ettiğini belirten Aslan, Kartal'da sanat için bir alan açılması konusunda yaptığı katkılardan dolayı Başkan Gökhan Yüksel'e teşekkür ederek, barış için her zaman umut olduğunu söyledi.

Aslan'ın ardından sözü alan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, sergiyi ilgiyle gezdiğini ve her bir karikatürün değerli olduğunu söyledi. Sergide her birinin üzerine kitap yazılabilecek derinlikte karikatürler olduğunu vurgulayan Başkan Yüksel, “Barış hem bizlerin hem de çocuklarımızın geleceğinin teminatıdır. Konusu itibarı ile bugün çok güzel ve özel bir sergiyi gezdik. Hasat Sanat Atölyesi'nin bulunduğu bölgeyi daha fazla sanat ile buluşturmayı hedefliyoruz, bu konuda adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.

Şair ve yazarların konuşmaları ve şiir sunumları ile devam eden etkinlik, müzik dinletisi ile sona erdi.