1. Lig Kulüpler Birliği'nden Başkan Demirören'e ziyaret

Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Murat Sancak ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören'i Riva'da ziyaret etti.

1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı Murat Sancak ve Yönetim Kurulu Üyeleri, TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e nezaket ziyaretinde bulundu. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette; TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyeleri Cengiz Zülfikaroğlu, Ali Düşmez, Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kamışlı ile Lig kulüp başkanları yer aldı.

Ziyarette Başkan Yıldırım Demirören'e Murat Sancak tarafından plaket takdim edildi.