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1. Lig Play-off maçlarının hakemleri açıklandı

Merkez Hakem Kurulu (MHK), Spor Toto 1.

Lig'de Play-off ilk maçlarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.


Denizlispor ve Gençlerbirliği'nin ardından Spor Toto 1. Lig'den, Süper Lig'e yükselecek son takım Play-off maçlarının ardından belli olacak. Gazişehir Gaziantep - Osmanlıspor ve Adana Demirspor - Hatayspor arasında oynanacak ilk müsabakalarda düdük çalacak hakemler de açıklandı.


TFF'nin resmi sitesinden yapılan açıklamaya göre Play-off ilk maçlarında görev alacak hakemler şöyle:



22 Mayıs Çarşamba


19.00 Gazişehir Gaziantep - Osmanlıspor (Halil Umut Meler)


21.00 Adana Demirspor - Hatayspor (Halis Özkahya)

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