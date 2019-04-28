1 Mayıs öncesi Taksim'e polis bariyerleri getirildi

Kutlamalara kapalı olan Taksim Meydanı'na polis bariyerleri getirildi.

Yaklaşan 1 Mayıs nedeniyle Taksim Meydanı ve çevresine güvenlik bariyerleri yerleştirilmeye başlandı. Taksim'de 1 Mayıs kutlamalarına izin verilmemesinin ardından çok sayıda polis bariyerleri konuşlandırılmak üzere meydana getirdi. Gezi Parkı çevresi, Taksim Cumhuriyet Anıtı önü, İstiklal Caddesi girişine konulan bariyerlerin önümüzdeki günlerde gerek görülecek cadde ve sokak başlarına yerleştirilmesi bekleniyor.