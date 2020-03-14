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1 milyar 230 milyon TL'lik derbi

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak derbinin kadro değerleri tam 1 milyar 230 milyon TL.


Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak Galatasaray - Beşiktaş derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-kırmızılıların önde olduğu görülüyor. Transfermarkt'ın verilerine göre Aslan; kadrosunda yer alan futbolcuların 101 milyon 450 bin Euro'luk değeriyle ligde ilk sırada yer alıyor. Kartal'ın kadrosundaki futbolcuların değeri ise 73 milyon 580 bin Euro ve ligde dördüncü sırada bulunuyor. Günlük kura göre iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da yaklaşık olarak 1 milyar 230 milyon TL.



Sahanın en değerlisi Mario Lemina


Derbide sahanın en değerli futbolcusu Mario Lemina olacak. Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Lemina, 13 milyon Euro değeri ile 14 milyon Euro değeri olan Trabzonspor'un genç futbolcusu Abdülkadir Ömür'den sonra ligde ikinci sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda ayrıca Jean Michael Seri'nin 12, Marcelo Saracchi ve Henry Onyekuru'nun da 10 milyon Euro değeri olduğu gösteriliyor. Beşiktaş'ta ise en değerli isim 11 milyon Euro piyasa değeri ile Adem Ljajic. Siyah-beyazlılarda Domagoj Vida'nın 8, Mohamed Elneny'nin de 6 milyon Euro değeri bulunuyor.


Kalecilere bakıldığında Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera'nın da Beşiktaş kalesini koruyan Loris Karius'un da piyasa değeri 5 milyon Euro olarak dikkat çekiyor.

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