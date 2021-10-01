10 bin metre yükseklikte okyanus üzerinde doğum

Edinilen bilgiye göre doğum, geçtiğimiz 27 Eylül'de İstanbul'dan Amerika Birleşik Devletleri'nin Şikago kentine gerçekleşen seferde doğum gerçekleşti. İstanbul'dan eşiyle birlikte ABD'ye seyahat eden Faslı hamile bir yolcunun yerden yaklaşık 10 bin metre yükseklikte okyanus üzerinde seyir devam ederken aniden erken doğum sancısı başladı.

Beyin cerrahı doktor doğuma yardımcı oldu

Bunun üzerine kabin ekibi durumu kaptan pilota iletti ve uçakta doktor anonsu yapıldı. Uçakta seyahat eden bir beyin cerrahı olduğu anlaşıldı. Kabin ekibi tarafından doğum için uçağın arka bölümünde sakin bir bölüme götürülen yolcunun doğumuna uçakta seyahat eden cerrah da yardım etti.

Okyanus üzerinde binlerce metre havada doğum gerçekleşti

Kabin ekibi ve ve doktorun yardımıyla okyanus üzerinde sorunsuz bir doğum gerçekleşti. Doğumun ardından bebeğin kordonunu kabin amiri Gülderen Doğu kesti. Havada dünyaya gelen erkek bebeğe babasının Almahtı ismini verdiği öğrenildi. Doğumun ardından anne ve bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğunun görülmesi üzerine uçuş devam etti. Uçuş boyunca ise anne ve bebeğin sağlık durumları kabin ekipleri tarafından kontrol edildi.

Uçağın Şikago'ya inişinin ardından anne ve bebeğin detaylı sağlık kontrolü için hastaneye götürüldüğü öğrenildi.