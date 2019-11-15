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10 Kasım'da bir skandal görüntü de Beylikdüzü'nden

10 Kasım’da Atatürk’ü anma programı kapsamında ilkokul öğrencilerin Atatürk fotoğrafına secde ettirildiği skandal görüntülerin bir benzerinin Beylikdüzü’nde yaşandığı ortaya çıktı.

10 Kasım'da Atatürk'ü anma programı kapsamında ilkokul öğrencilerin Atatürk fotoğrafına secde ettirildiği skandal görüntülerin bir benzerinin Beylikdüzü'nde yaşandığı ortaya çıktı. Beylikdüzü Fatma Şensoy İlkokulu'nda velilerce kaydedilen görüntülerde öğrencilerin Atatürk fotoğrafının önünde secde ettiriliyor.


Türkiye'nin birçok ilinde düzenlenen 10 Kasım Atatürk'ü anma etkinliklerinde kaydedilen skandal görüntülere bir yenisi daha eklendi. İstanbul Ümraniye, Gaziantep ve Bursa'nın ardından Beylikdüzü'nde bir okulda düzenlenen anma töreninde öğrencilerin Atatürk fotoğrafı önünde secde ettiği ortaya çıktı.


Beylikdüzü'nde bulunan Fatma Şensoy İlkokulu'nda düzenlenen etkinlik kapsamında kürsüye çıkan çocuklar şiirler okudu. Etkinlikte bir çocuk elinde Mustafa Kemal Atatürk'e ait fotoğrafı tutarken, diğer çocuklarda Atatürk ilkelerinin yazılı olduğu bez şeritleri tutarak fotoğraf önünde secde etti. Görüntüler bir veli tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.


Türkiye'nin birçok yerinde görülen benzer görüntülerin aynı koreografi ürünü olması dikkat çekti. Öğrencilerin secde ettiği görüntüler Milli Eğitim Bakanlığını da harekete geçirirken, skandal koreografinin kim tarafından hazırlandığını merak ediliyor.

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