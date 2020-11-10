10 Kasım'da inşaat işçilerinden saygı duruşu

Ataşehir'de bir inşaatta çalışan işçiler, 10 Kasım sabahı Gazi Mustafa Kemal Atatürk anısına işlerine ara vererek saygı duruşunda bulundu.

Mustafa Kemal Atatürk, hayatını kaybedişinin 82. yıl dönümünde yurdun her noktasında anıldı. Ataşehir'de bir inşaatta çalışan işçiler de Atatürk'ü anma adına işlerine bir süreliğine ara verdi. İşlerine ara veren işçiler Atatürk anısına saygı duruşunda bulundu.