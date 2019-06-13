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10. Quality ödülleri sahiplerini buldu

Cemiyet hayatının en önemli dergilerinden olan Quality Of Magazine 10.

yaşını görkemli bir gece ile kutladı. Sanat, iş dünyası ve medyanın önemli isimleri bu gecede buluştu.


yaşını görkemli bir gece ile kutladı. Jess Molho ile Gizem Özdilli'nin sunuculuğunu üstlendiği gecede üç kategoride toplam 34 dalda ödül sahiplerini buldu.


Kırmızı halı seremonisinden sonra, ışık şovları ve Nihan Akın'ın canlı performansı ile ödül törenine geçildi. Ödül töreni başlangıcında Quality Of Magazine Genel Yayın Yönetmeni Salih Keçeci yaptığı konuşmada özetle “Dergimiz sizlerin desteği ile 10 yıl geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyor. Yanımızda olan tüm dostlarıma teşekkür ederim” dedi.


Gecede bu sene 'En Quality Erkek Oyuncu Ödülü'nü Kerem Alışık ve Can Yaman paylaştı. Demet Özdemir ise 'En Quality Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü.



Gecede ödül alan isimler şöyle:



Sanat ödülleri


Yaşam Boyu Onur Ödülü: Demet Akbağ


Yaşam Boyu Onur Ödülü: Nilüfer


Onur Ödülü: Ahmet Selçuk İlkan


Onur Ödülü: Uğurkan Erez


En Quality Dizi: Bir Zamanlar Çukurova


En Quality Erkek Oyuncu: Kerem Alışık


En Quality Erkek Oyuncu: Can Yaman


En Quality Kadın Oyuncu: Demet Özdemir


En Quality Kadın Sanatçı: Ebru Yaşar


En Quality Erkek Sanatçı: Soner Olgun


Vatan Şaşmaz Özel Ödülü: Jess Molho


En Quality Çıkış Yapan Yorumcu: Adnan Orhan



İş dünyası ödülleri


Quality Onur Ödülü: Hayati Babaoğlu


En Quality Turizm Yatırımcısı: Merit International


En Quality Avrupa Oteli Ödülü: Merit Grand Mosta Svilengard


En Quality Turizm Oteli: Azka Otel- Bodrum


En Quality Estetik Kliniği: Dr. Muba Clinics


En Quality Estetik Cerrahı Yrd. Doç. Dr. Ömer Faik Sağun


En Quality Bilim İnsanı: Prof. Dr. Bülent Tıraş


En Quality Yatırımcı İş Adamı: Ramazan Burak Telli


En Quality Girişimci İş Kadını: Neslim Güngen


En Quality Turistik Yat İşletmesi: DenDen Denizcilik


En Quality Vakıf: TOÇEV


En Quality Genç Girişimci İş Adamı: Yunus Emre Gül


En Quality Yabancı Yatırımcı: Nolte


En Quality Modacı: Nur Yerlitaş


En Quality Davet Mekanı: Portaxe


En Quality Balık Restoranı: Atlas Balık



Medya ödülleri


En Quality Haber Merkezi: Fox Haber


En Quality Gazete Eki: Kelebek


En Quality Gazeteci: Yüksel Aytuğ


En Quality Magazin Programı: Magazin D


En Quality Sosyal Medya Yönetimi: Ivana Sert


En Quality Radyo Programcısı: Cem Arslan

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