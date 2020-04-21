10 şirketten 6'sı uzaktan çalışma modeline geçti

10 şirketten 6'sı tamamen uzaktan çalışmaya başlarken, bu süreçte şirketlerin yüzde 80'e yakını üretkenliklerinden endişe duymaya başladı.

Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler dünya genelinde pek çok şirketi olumsuz yönde etkiledi. Ekonomik problemlerin yanı sıra çalışanların uzaktan çalışma modeline adapte olması, iç iletişimin sağlanması, motivasyonun sürdürülebilmesi ve eğitimlerin online ortamda devam etmesi gibi gereklilikler de özellikle insan kaynakları profesyonellerine ciddi bir sorumluluk yüklediği belirtiliyor.

Mercer'in ‘koronavirüsün şirketler, çalışanlar ve altyapılar üzerindeki etkisi' araştırmasına göre Türkiye'nin de yer aldığı EMEA bölgesinde ankete katılan şirketlerin yalnızca yüzde 38'inin saha operasyonu yok ve yalnızca ofis ortamında çalışma düzenine sahip. 10 şirketten 6'sı salgın süresince uzaktan çalışma kararı alırken, 4'ü ise kısıtlı uygulamalar için adım attı. Bu süreçte üretkenlik açısından endişe duyan kesim yüzde 80 payla öne çıkarken adaptasyon ve motivasyon noktasında da çeşitli uygulamalar hayata geçiriliyor. Şirketler yüzde 45 oranında uzaktan bağlantılarla iç iletişimi sürdürüyor. Çalışanlarını çay molası veya yoga saati gibi sanal aktivitelerle motive etmeye çalıştığını söyleyen şirketlerin oranı yüzde 24, ekipleri için uyguladıkları eğitimlere koronavirüs sürecinde de sanal ortamda devam edenlerin oranı ise yüzde 31 olduğu görüldü.

İnsan kaynakları yöneticileri için BindHR, İK profesyonellerini ve onlara rehberlik edecek çözüm ortaklarını dijital platformda bir araya getirdiğini açıkladı. Yapılan bilgilendirmede; eğitim, koçluk, yetenek yönetimi, İK teknolojileri ve organizasyonel gelişim başta olmak üzere 150 hizmet kategorisinin yer aldığı BindHR, online koçluk, online danışmanlık, sanal sınıf ve webinar gibi online hizmetlerle de salgın döneminde İK profesyonellerine destek olmayı amaçlıyor.

"İhtiyaç anında hizmet sağlayıcıya hemen erişmek mümkün"

Şirketlerin koronavirüs salgınını en az zararla atlatması için İK profesyonellerinin yanında yer almak istediklerini belirten BindHR Kurucusu Dr. Selçuk Alimdar, "İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreçte şirketlerdeki işleyişin devam etmesi için çalışanlar kadar, sistemin sürdürülmesini sağlayan İK profesyonellerinin de desteğe ihtiyacı var. Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirdiğimiz İK sektörüne özel online pazar yeri BindHR ile İK departmanları çalışanlarının sağlığını, motivasyonunu ve gelişimini uzaktan destekleyebilirken organizasyonlarının iş yönetimine de katkı sağlayacak danışmanlıkları alabilecek." dedi.

Kurumsal İK profesyonellerinin ücretsiz üye olabildiği platformda çok sayıda hizmet sağlayıcı, insan kaynaklarına yönelik 150 kategori altında hizmet sunulduğunu kaydeden Alimdar, "İhtiyaç anında İK departmanlarının kolayca erişebildiği hizmet sağlayıcılardan destek almak için ise platform üzerinden temasa geçilerek teklif istenebiliyor. Geliştirilen sistemin hem profesyoneller hem de hizmet sağlayıcılar için karşılıklı yarar sağlanıyor. Kriz zamanlarında ihtiyaç duyulan desteğe ulaşmak genellikle planlanan kadar kolay olmuyor. Bu noktada bindhr.com üzerinden, hem profesyonelleri tam ihtiyaç anında çözüme kavuşturuyor hem de hizmet sağlayıcılara kalabalıktan sıyrılma, pazarlama ve satış maliyetlerini azaltma, hizmetlerin sergilendiği bir mikro siteye sahip olma, hizmetleri odaklı bir şekilde tanıtma ve tanıtım performansını izleyebilme imkanı sunuyor." şeklinde konuştu.