10 yıldır beklenen imar planları hayal kırıklığına yol açtı

Ataşehir'in Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallerinin 1/5000'lik imar planları, komşu mahallelerinkinden çok daha düşük çıktı. Ataşehir Belediyesi ve mahalleliler itiraza hazırlanıyor.

Ataşehir'in Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallerinin 10 yıl süren bir mücadele sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nden çıkan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları hayal kırıklığına sebep oldu. 25 Eylül tarihinde askıya çıkan ve bir ay itiraz süresi bulunan planlara Ataşehir Belediyesi ve mahalleliler itiraza hazırlanıyor.

Yaklaşık 45.000 nüfuslu iki mahallenin sakinleri hemen yanı başlarındaki mahallelerde daha yüksek imar değerleri verilirken aynı yapı stoğuna sahip olmalarına rağmen kendilerine verilen düşük emsalin haksızlık olduğunu dile getiriyorlar. Ataşehir Belediyesi ise haksız emsal değerleri nedeniyle deprem riskine karşı kentsel dönüşümün önünü tıkayacağı gerekçesi ile planlara itiraz ediyor.

İki mahallenin çevresinde bulunan; Örnek ve Esatpaşa mahallerinde 3 bin 500 metrekarelik bir alan birleştirilmesinde 2.5 emsal değeri, yine hemen komşu mahallelerde Barbaros ve Yeni Sahra'da 5 bin metrekare alan toplandığında 2.5 emsal değeri alınıyor. İki mahallenin kuzeyinde yer alan Ümraniye Site Mahallesi'nde yine 2.5 emsal değeri uygulanıyor.

Bu mahallelerin ortasında yer alan Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallelerinde brüt emsal değeri ise 1.75 ve 2.0 olarak belirlendi. Plan notlarına göre brüt orandan net orana varmak için yüzde 20 daha kesinti yapılıyor. Böylece net emsal değeri; 3 bin metrekare birleştirmesinde bile 1.66 olurken, çoğunlukla 1.40 değere denk geliyor.

Çok büyük bölümü, deprem yönetmeliğine uygun olmayan, güvensiz yapılardan oluşan Mustafa Kemal ve Aşık Veysel mahallerinin imar planlarının çıkartılması için 2009 yılından bu yana mücadele eden Ataşehir Belediyesi haksız emsal değerlerinin yanı sıra mahallede bulunan cem evinin yapı yasaklı alan içerisinde yer almasına da itiraz ediyor. Belediye ayrıca planda donatı alanlarında kalan bazı bölgelerin sorunlu olduğuna dikkat çekerken ana yol güzergâhına ve 3004. cadde üzerinde ticaret alanı olarak teşekkül etmiş alanların konut alanına dönüştürülmesini doğru bulmuyor.

Mahallelilerin planlara yaptığı itirazların haklı olduğunu belirten Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, Ataşehir Belediyesi'nin tüm gücüyle mahallelilerin yanında olduğunu söylüyor.

İlgezdi, “Ataşehir Belediyesi'nin kurulduğu 2009 yılından beri ilçedeki tüm mahallelerin imar planlarının çıkartılması için çalışıyoruz. Defalarca İstanbul Büyükşehir Belediyesi nezdinde girişimlerde bulunduk. Önceki dönem İBB yönetimi tarafından hazırlanan, uzun süre mecliste bekleyen ve yeni dönem İBB Meclisi tarafından onaylanan planlar için ilgili komisyonlarla görüştük ancak ikna edemedik. CHP Grubunun emsal değerlerini yetersiz bularak muhalefet etmesine rağmen, 10 yıldır beklenen planlar bu haliyle İBB Meclisi'nde kabul edildi. Biz itirazlarımızı 26 Ekim'e kadar ileteceğiz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ve meclis çoğunluğunu elinde bulunduran AK Parti grubuyla da görüşerek, sorunu halledeceğimize inanıyorum” dedi.