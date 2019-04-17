2 sene önce tatil için gittiği Ukrayna'da 400 yıllık bir ağacın altında kalarak omurilik felci olan Alper Patır, “Geçtiğimiz sene tekerlekli sandalye ile katıldığım Wings for Life World Run'a bu sene yürüteç ile katılıp 100-200 metre yürüyerek umutları yeşertmek istiyorum” dedi.

Tatil için Ukrayna'nın başkenti Kiev'de üstüne 400 yıllık bir ağacın dalı düşmesi sonucu omurilik felci olan Alper Patır, şimdilerde ‘Bu bacaklar çalışacak arkadaş' isimli bir kampanya yürütüyor ve insanlara umut aşılıyor. Alper Patır, geçtiğimiz sene omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara kaynak sağlamak ve bu konudaki farkındalığı artırmak için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde ve Ford desteğiyle düzenlenen Wings for Life World Run'da tekerlekli sandalyeyle yarışmıştı. Bu seneki hedefini açıklayan Patır‘‘Geçtiğimiz sene tekerlekli sandalye ile katıldığım Wings for Life World Run'a bu sene yürüteç ile katılıp 100-200 metre yürüyerek umutları yeşertmek istiyorum ” ifadelerini kullandı.

Kampanya hakkında konuşan Alper Patır, ““Bu bacaklar çalışacak' aslında kendime koyduğum bir hedefti. Omurilik felçlilerinin tedavi aşamalarını incelediğimde önümde iki yol vardı. Bunlardan ilki kolay olan, yani vazgeçmekti. Hayatı bu şekilde kabullenmek ve tekerlekli sandalyede bir ömür geçirmeye kendimi alıştırmaktı.Diğeri ise zor ve meşakkatli bir süreçti. Belki yıllarca fizik tedavi görecek, yorulacak ve çok yıpranacaktım. Ben zoru seçtim. Aslında dışardan zor gibi görünen kolayı seçtim. Zira çocukluğumdan beri aktif olarak türlü türlü branşlarda spor yaptığımdan, tedavi sürecindeki egzersizleri zorlanmadan yapacaktım. Geçirdiğim kazaya bağlı olarak vücudumda kırıklar vardı. Fizik tedaviye fiziksel olarak buna hazır olduğumda zihinsel olarak da hazır olmanın önemini daha iyi anladım. Çevremde, insanların fizik tedavi yaptığını ama zihninde buna inanmadığını gördüm. Ben zihinsel olarak da inandım ve “Bu bacaklar çalışacak arkadaş“ diyerek kendime bir hedef koydum. En başta hedef kendi hedefimdi fakat fikir çığ gibi büyüyerek pek çok omurilik felçliye umut oldu. Hatta herhangi bir rahatsızlığı olmayıp, farklı konularda da başarma isteği duyan insanlar beni arayarak, mesaj atarak teşekkür ettiler. Tedavisini bırakmış, mental olarak zayıflamış pek çok insanı bu slogan ile tekrar hayata döndürmek, silkelenerek fizik tedaviye yöneltmek muazzam bir duygu. Bu nedenle konu ne olursa olsun azimle yılmadan istemeli, çalışmalı ve başarmalıyız” dedi.

“'Koşamayanlar için koşuyorum' sloganı beni çok etkiledi”

Patır, 5 Mayıs'taki Wings for Life World Run ile ilgili ise, “Wings for Life World Run etkinliği bence omurilik felçlileri için yapılan en önemli organizasyonlardan biri. Bu organizasyonu geçen yıllardan beri izliyorum.Geçtiğimiz sene yarışa tekerlekli sandalye ile katılmıştım. Bu sene yürüteç ile katılmak nasip olacak. Özellikle “Koşamayanlar için koş” sloganı beni çok etkiledi. Bununla beraber yakalama aracı fikri de muhteşem” ifadelerini kullanarak herkesi wingsforlifeworldrun.com sitesinden etkinliğe kayıt olmaya ve destek vermeye davet etti.