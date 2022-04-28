100 bin Esenlerli Kadir Gecesi'nde buluştu

100 bin Esenlerli, Dörtyol Meydanı'nda hep birlikte ellerini açıp şehitler için, İslam coğrafyasının huzura kavuşması ve tüm dünya mazlumlarının kurtuluşu için dua etti. İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun konuk olduğu programda, çekilişle 10 kişi umre ziyaretinin sahibi oldu.

Her yıl Ramazan ayında en kutlu gün olarak kabul edilen ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, Esenler'de özel bir programla kutlandı. Esenler Belediyesi tarafından geleneksel olarak her yıl düzenlenen programda 100 bin Esenlerli Dörtyol Meydanı'nda bir araya gelerek şehitler için, İslam coğrafyasının huzura kavuşması ve tüm dünya mazlumlarının kurtuluşu için ellerini açıp dua etti. AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Numan Kurtulmuş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun katıldığı programda konuk olarak İlahiyatçı Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ve İlahiyatçı Fatih Savaş yer aldı. Ayrıca programda Fırat Türkmen ve Ahmet Fescioğlu ilahileriyle gönüllere huzur verdi. Ardından ilçedeki din görevlileri, kuran kursu öğrencileri ve gönüllü vatandaşlar tarafından 10 bin Hatm-i Şerif duası okundu. Son olarak noter huzurunda yapılan ve 10 kişinin kazandığı umre ziyareti çekilişi ile program son buldu.

“İslam bu milletin hayat damarıdır”

Dünyanın her tarafındaki mazlum ve mağdur Müslümanların Türkiye'den yardım eli beklediğini dile getiren AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, “Biz onun bunun Müslümanlığı ile uğraşmak yerine İslam'ı en güzel şekilde temsil edeceğiz ve çevremize örnek olarak mayası tertemiz Müslümanlık olan bu milleti yeniden ayağa kaldıracağız. İslam bu milletin hayat damarıdır. İrfan ve hikmet Anadolu'nun mayasıdır. Bu maya ile birlikte sadece Anadolu insanının değil Türkiye'ye umutla bakan yüz milyonlarca insanın da durumunun düzeltilmesi için gayret sarf edeceğiz. Bu Ramazan'da bir kere daha gördük ki dünyanın her tarafındaki mağdur ve mazlum Müslümanlar bizlerden yardım eli bekliyor. Ramazan'ın ilk günlerinde bir tarafta dünyanın öbür ucunda Hindistan'da Müslümanlara yapılmadık zulüm kalmadı. Aynı şekilde hemen burnumuzun dibinde Kudüs topraklarında Mescid-i Aksa'yı basarak Müslümanlara yapılmadık işkence bırakılmadı. Bütün bunların ortadan kaldırılması sizin güçlü olmanıza bağlıdır. Kadir Gecemiz mübarek olsun. Allah Ramazan'a hakkı ile ulaşabilmeyi, bu aydan hakkıyla nasiplenmişler olarak gerçekten bayram yapabilmeyi bizlere nasip eylesin” diye konuştu.

“Bu gece dua gecesi“

Kadir Gecesi'nin her insanın sağlığında ulaşmak istediği çok önemli bir zaman dilimi olduğunu ifade eden Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, “Kadir Gecesi'ndeyiz. İçerisinde Kadir Gecesi olmayan bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni bize lütfeden ve ikram eden Allah'a hamd ediyoruz. Bu gece bir sulh, bir selamet, bir serinlik, bir huzur, bir güven ve bu gecenin feyzinden Allah bizi istifade ettirsin. Bu gece dua gecesi. Bu dua gecesinde bu meydanda binlerce okunan hatimin duasını az sonra birlikte yapacağız. Hatim duamızdan sonra kardeşlerimizin umre kuralarını çekip onlarca kardeşimizi İnşallah umreye yolcu edeceğiz” dedi.