100 binden fazla dezavantajlı çocuk meslekleri deneyimledi

Çocukların 100'den fazla mesleği deneyimlediği Çocuklar Ülkesi KidZania İstanbul, açıldığı günden bu yana 100 binden fazla çocuğu ücretsiz misafir etti. Yapılan açıklamaya göre KidZania İstanbul, beşinci yaş kutlamaları kapsamında ‘Daha iyi bir dünya için kocaman bir kalbim var' diyen ünlü isimler ve iş ortaklarının desteğiyle daha fazla çocuğu ağırlamaya devam ediyor. Kampanya kapsamında KidZania'yı ziyaret edecek çocuklarla meslekleri deneyimleyen isimler arasında Yüksek Sadakat Kurucusu Kutlu Özmakinacı, SosyalBen Kurucusu Ece Çiftçi, Acıbadem Genel Müdür Yardımcısı Rasim Topuz, Da Vinci Ülke Müdürü Banu Canözkan ve Sepaş Genel Müdürü Çağrı Poyraz da yer aldı.

KidZania İstanbul'un CEO'su Ebru Timur, yıl boyu iş ortakları ve ünlü isimlerden aldıkları desteği de birleştirerek çocukların yüzünü güldürmeye devam edeceklerini belirtti. Timur, “Çocuklar bildiklerini arzular. KidZania İstanbul'da da çocuklar dünyadaki diğer yaşıtları gibi meslekleri deneyimliyor, ideallerini öğreniyor ve geleceğe ilişkin tatlı hayaller kurarak yarınları için belki de bu sayede şimdiden adımlar atıyor. 20 yıldır dünyanın çeşitli ülkelerinde hizmet veren diğer KidZanialar'dan da edindiğimiz deneyimlerle biz de İstanbul'da 5 yıldır çocuklara ulaşıyoruz. KidZania'da çocuklar liderlik etmenin yanı sıra, ekip olmayı öğreniyor, yardımseverliği ve paylaşmayı içselleştiriyor” diye konuştu.