"100 İthalata karşılık 167 makineyi ihraç ettik"

AİMSAD Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Necipoğlu, "2009 yılında ithal edilen her 100 makineye karşılık yerli olarak imal edilen 40 makine ihraç ederken, 2018 yılında, her 100 ithalata karşılık 167 yerli makineyi ihraç eder hale geldik. Bu başarı tek başına sağladığımız bir başarı değildir. Sektör paydaşlarımızın yerli imalatçılar olarak bizlere duyduğu güven ve yerli makineye olan talepleridir" dedi.

2'nci Kapı Çalıştayı'nda konuşan Ağaç İşleme Makine ve Yan Sanayisi İş Adamları Derneği (AİMSAD) Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Necipoğlu, ağaç işleme makinecilerinin özellikle 2010 yılından bu yana ihracat konusunda gösterdiği başarıya dikkat çekti. 2009 yılı sonuna kadar ağaç işleme makineleri imalatçıları olarak toplam 370 milyon dolarlık makine ihracatı gerçekleştirdiklerini söyleyen Necipoğlu, buna karşılık 900 milyon dolarlık makine ithalatı gerçekleştirdiklerini belirtti.

İhracatın ithalatı karşılama oranının bu tarihte yüzde 41 olduğuna dikkat çeken Necipoğlu, "Yani ithal edilen her 100 makineye karşılık yerli olarak imal ettiğimiz ancak 40 makine ihraç etmişiz. 2010-2018 döneminde ise toplam ihracatımız 730 milyon dolara çıkmış. İhracatımızı kabaca yüzde 100 artırmışız. İthalat ise 990 milyon dolara çıkmış ve sadece yüzde 10 artmış. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise yüzde 74'e yükselmiş. Yani sektör 100 ithalatın karşılığında 40 ihracat yaparken, 74 ihracat yapar hale gelmiş. İhracatın ithalatı karşılama oranını yüzde 80 oranında artırmışız. Yani arı gibi çalışmışız" dedi.

Son 4 yılda çarpıcı büyüme

İhracatın ithalatı karşılama oranını son 4 senenin özeline indirilirse rakamların daha da çarpıcı olduğuna dikkat çeken Necipoğlu, 2014 yılında yüzde 55, 2015 yılında yüzde 67, 2016 yılında yüzde 95, 2017 yılında yüzde 124, 2018 yılında ise yüzde 167 rakamına ulaştıklarını ifade etti. Necipoğlu, “Yani 2018 yılında, ağaç işleme makinecileri olarak 100 ithalata karşılık bizzat imal ettiğimiz 167 makineyi ihraç eder hale gelmişiz. Bu bence bir başarıdır. Bu başarı tek başına sağladığımız bir başarı değildir. Çünkü; hiçbir şey yoktan var olmaz, var olan şey de yok olmaz. Bizim de itici güçlerimiz var. Sektör paydaşlarımızın yerli imalatçılar olarak bizlere duyduğu güven ve yerli makineye olan talepleridir" diye konuştu.

Çıkış, ihracat ve eğitilmiş beyinlere yatırımda

Ağaç işleme makinecileri olarak, AR-GE yatırımlarına, Avrupa ve dünyadaki teknolojik gelişmeleri uygulamaya devam ettiklerini bildiren Necipoğlu, ekonomide yaşanan durgunlukla ilgili şunları söyledi: "Kriz ya da durgunluk, olsun ya da olmasın; her durumda bir ekonominin ayakta durması ihracatı artırmadan mümkün değildir. Bunun için bizlerin 81 il bir olup 82'nci vilayete açılmamız gerekir ki bu da Türkiye sınırları dışındaki tüm satıhtır. Yani ekonomik manada ihracattır. İhracat için en temel gereksinim rakip ürünlerin en az muadillerine sahip olma imkânımızdır. Ürünlerimizi rakiplerimizden daha iyi yere getirirsek de rekabette onlara karşı üstün oluruz. Bunun temeli de her şeyden önce eğitimdir. Beyin somut manada her insanda var. Ancak bu beyinleri eğittiğimiz sürece ortaya çıkartacakları bizlere katkı sağlayacaktır. Demek ki bizim Türkiye olarak her şeyden önce eğitilmiş beyinlere yatırım yapmamız gerekiyor ki bu beyinlerin üretecekleri ile üretim olsun ve rekabet ortamına girebilelim".