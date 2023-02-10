İhlas Haber Ajansı

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100 saat sonra Adıyaman'dan gelen sevindirici haber

Adıyaman’da enkaz çalışmalarının 100’üncü saatinde 18 saatlik çalışma sonuç verdi.

Adıyaman'da enkaz çalışmalarının 100'üncü saatinde 18 saatlik çalışma sonuç verdi. Enkazın altından bir vatandaş daha sağ kurtuldu.


Kahramanmaraş depreminin ardından gerçekleştirilen enkaz çalışmalarının 100'üncü saatinde, 18 saatlik çalışma sonuç verdi. Saadet Apartmanında çalışmalarını yürüten arama kurtarma ekipleri, enkazın altında kalan kadını yaralı olarak çıkarttı. Sedye ile ambulansa taşınan kadın hastaneye sevk edildi.

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