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100. Yıl Gençlik Koşusu Yarışlarının şampiyonu Ümraniye

Üsküdar’da düzenlenen 100.

Üsküdar'da düzenlenen 100. Yıl Gençlik Koşusu Yarışlarında genel klasman ve küçükler kategorilerinin şampiyonu Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm sporcuları oldu.


Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde kurulan Atletizm Takımı başarılarını sürdürmeye devam ediyor. Üsküdar'da düzenlenen 100. Yıl Gençlik Koşusu 3 kilometrelik genel klasman yarışlarında Ümraniye Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesinde kurulan Atletizm Takımı sporcularından Yusuf Baysal büyük bir başarı göstererek şampiyon oldu. Yine aynı yarış kapsamında küçükler kategorisinde de kulüp sporcularından Alihan Yılgın yarışmayı şampiyonlukla tamamladı.

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