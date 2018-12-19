1000 başarılı Türk gencine uluslararası ödül

Dünyada 130'dan fazla ülkede uygulanan ve Türkiye'de Akfen Holding desteğiyle Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı (TİKAV) temsilinde 15'nci yılını kutlayan ‘14-24 yaş aralığındaki gençlere yönelik kişisel gelişim programı' Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı'nı 2018 yılında farklı kategorilerde tamamlayan 110 okuldaki tam bin Türk genci ödül almaya hak kazandı.

Akfen Holding'in desteğiyle Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı (TİKAV) temsilinde The Duke of Edinburgh's International Award- Türkiye Ulusal Otoritesi tarafından yürütülen Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı kapsamında 2018 yılında 110 okuldan yaşları 14-24 arasında değişen bin Türk genci ödül almaya hak kazandı. Gönüllü hizmet, fiziksel gelişim, beceri geliştirme ile macera ve keşif bölümleriyle gençlerin bireysel gelişimine katkı yapan ve Türkiye'de kurumsal olarak uygulanışının 15'nci yılını kutlayan Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı'nda geçen yıla göre Ödül alan genç sayısı yüzde 35 artışla bine ulaştı.

Türkiye, dünyada 8 milyondan fazla gencin katıldığı ödül programında Avrupa, Orta Doğu ve Arap Ülkeleri bölgesinde İngiltere, İrlanda ve Ürdün'den sonra en fazla gencin katıldığı 4'ncü ülke olarak öne çıktığı belirtildi. Ödül programını başarıyla tamamlayan gençler, 5-6-7 Aralık tarihlerinde hayata geçirilen üç farklı törenle ödüllerine kavuştular. Törenlerde, öğrencileri ödül programında tamamen gönüllü olarak destekleyen 30 okul müdürü ile 110 ödül liderine de teşekkür belgeleri verildi.

"Hedef 20 milyon Türk gencine ulaşmak"

14'ncü ulusal altın ödül töreni 5 Aralık 2018 tarihinde İstanbul Birleşik Krallık Başkonsolosluğu ev sahipliğinde gerçekleşti. Altın ödül törenine Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Judith Slater, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Lorraine Fussey, TİKAV Yönetim Kurulu ve Ulusal Ödül Komitesi Başkanı Sultan Yılmaz, Akfen Holding ile TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp ve ödül alan katılımcıların okul müdürleri, ödül lideri ve veliler katıldı. Programı tamamlayarak ödül almaya hak kazanan bağımsız katılımcılar için bronz ve gümüş ulusal ödül töreni 6 Aralık 2018 tarihinde, 20'nci gümüş ulusal ödül töreni ise 7 Aralık 2018 tarihinde yapıldı.

Törenlerde konuşan Türkiye İnsan Kaynakları Vakfı (TİKAV) Yönetim Kurulu ve Ulusal Komite Başkanı Sultan Yılmaz, geçen yıl 750 olan ödül alan öğrenci sayısının 2018 yılında yüzde 35 artışla bine ulaştığına dikkat çekti. Programa katılan öğrenci sayısının her yıl artış gösterdiğini belirten Sultan Yılmaz, "Onlar kendilerine emek verdiler. Tüm ödül alanlara hayatlarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ödül programının Türkiye'deki ilk yıllarında kendisinin de tüm kategorileri tamamlayarak ödül almaya hak kazandığını ifade eden Akfen Holding ile TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp ise hedeflerinin 'Türkiye'de 20 milyon gence ulaşmak' olduğunu kaydetti. Özalp, yakın zaman önce faaliyete geçen Edinburgh Dükü Uluslararası Ödül Programı Mezunlar Grubu oluşumuyla programın Türkiye'deki kapsamının daha da genişleyeceğine dikkat çekti.

Hamdi Akın: "Aynı cesaretle çalışacağımızı taahhüt ediyorum"

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ise bundan 15 yıl önce ödül programını Türkiye'ye getirmek için çok ciddi çalışmalarda bulunduklarına dikkat çekerken, "O zaman Türkiye'de ödül programının temsilciliğini Akfen Holding'in desteklediği TİKAV marifetiyle yürütmeye başladık. Bugün Edinburgh dükü uluslararası ödül programı 130 ülkede 8 milyondan fazla gence ulaştı. Biz de ülkemizde 15 yılda 15 bin genci ödül programıyla buluşturduk. Bu konuda tüm profesyoneller ve 400 ödül lideri fedakarca çalışmalarda bulundular ve bu noktaya bizi getirdiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu programın başarılı olması için bundan sonraki yıllarda da aynı güç, aynı cesaret ve aynı maddi fedakarlıkla çalışacağımızı taahhüt ediyorum" ifadelerini kullandı.

Avrupa ve İngiltere'deki üniversitelere kabul edilmede başlıca kriter sayılıyor

Yapılan bilgilendirmede; Edinburgh dükü uluslararası ödül programı, 130'dan fazla ülkede uygulanan dünyanın önde gelen gençlik başarı ödülü olarak biliniyor. Programa 14-24 yaş aralığındaki tüm gençler katılabiliyor. Katılım tamamen gönüllü olmakla birlikte ödül programı, gençlerin kişisel olarak kendilerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine, özgüven ve öz disiplin kazanmalarına destek olmayı hedefliyor. Gençlerin ödülü almak için gönüllü hizmet, fiziksel gelişim ve beceri geliştirme bölümleri için haftada birer saat faaliyetlerde bulunmaları ve macera ve keşif yolculuğuna katılmaları gerekiyor. Dünyada 8 milyon gence ulaşan projenin Avrupa ve İngiltere'deki üniversitelere kabul edilmede seçme kriteri olması dikkat çekiyor.

Türkiye'de 110'a yakın lise, üniversite, gençlik merkezi ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte yürütülen program kapsamında, bugüne kadar 15 binden fazla gence ulaşıldı. Her yıl yaklaşık 3 bin yeni katılımcının dahil olduğu programda, bugüne kadar 6 bin 500'den fazla katılımcı ödül almaya hak kazandı.