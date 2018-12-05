106 sanatçı ‘Bir Grup İnsan' sergisinde buluştu

Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açıldı.

Küratörlüğünü resim sanatçısı Celalettin Tandoğdu'nun üstlendiği karma serginin açılış kokteyline, çok sayıda sanatçı ve sanatsever katıldı. Maltepe Belediyesi'nin Aralık ayı sanat etkinlikleri kapsamında sanatseverlerin ziyaretine açılan serginin küratörü Celalettin Tandoğdu, iletişimin çok kolaylaştığı günümüzde insanların maalesef yalnızlığa itildiğini ifade ederek, “Sosyalmiş gibi yaşanıldığı, sosyal ilişkilerden kaçıldığı, içe dönük ve kolaycılığa sığınılmış bir zamanda başlatılan bir paylaşım, bir ortak platform bu. Çoklu buluşmalar, sunumlar, söyleşiler ile ortaya çıkan heyecan verici, öz güvenli, kişiye güç kazandıran bir grup platform. İstanbul'dan başlayıp, Anadolu kentlerine ve kasabalarına taşıdıkları sergileriyle, coşkuyla, sevgiyle, inanç ve dayanışmayla şimdi de Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde bir aradayız” diye konuştu. 106 sanatçının resim ve heykel çalışmalarının yer aldığı sergi, 23 Aralık'a kadar Galeri A+B'de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.