108 motosikletçi Türkiye Şampiyonası'nda heyecan yaşattı

Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası'nın üçüncü ayağı İstanbul'da 108 sporcunun katılımıyla yapıldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun 2022 yarış takviminde yer alan Türkiye Liqui Moly Motokros Şampiyonası'nın üçüncü ayağı 30-31 Temmuz tarihlerinde Çatalca'da düzenlendi. Yeditepe Motokros Parkurunda yapılan yarışları Çatalca Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Çatalca Belediye Başkanı Mesut Üner, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar ve çok sayıda hız sever takip etti.

Türkiye şampiyonasında MX1, MX2, MX2 Junior, MX, 85cc, 65cc, 50cc, Kadınlar, Senior ve Veteran sınıflarında mücadeleler yaşandı.

Sınıflarında dereceye giren sporcular şöyle:

MX1 sınıfı: 1. Mustafa Çetin (BMD), 2. Rafet Karakuş (ENDIST), 3.Ömer Bulduk (ENDIST)

MX2 sınıfı: 1. Batuhan Demiryol (AVMK), 2. Ata Yağız Kuzu (YMK), 3. Ömer Uçum (Kartepe)

MX2 Junior sınıfı: 1. Ömer Uçum (Kartepe), 2. Baran Bulut Kocaman (FOSK), 3. Semih Toktaş (BMD)

MX sınıfı: 1. Şakir Şenkalaycı (AVMK), 2. Eray Esentürk (YMK), 3. Murat Başterzi (AVMK)

Kadınlarda; 1. Selen Tınaz (YMK), 2. Irmak Yıldırım (EMK), 3. Derin Kural (YMK)

85CC sınıfı: 1. Ali Akkafa (STMOK), 2. Nasip Emir Abay (BMD), 3. Mehmet Yiğit Kara (ENDIST)

65CC sınıfı: 1. Efe Okur (AVMK), 2. Berkay Sarıay (Kartepe), 3. Hasan Hüseyin Baş (AVMK)

50CC sınıfı: 1. Poyraz Bor (Kartepe), 2. Aslan Osmanpaşaoğlu (AVMK), 3. Mikail Sertkaya (Ferdi)

Veteran sınıfı: 1. Hüseyin Neziroğlu (Kartepe), 2. Metin Esentürk (YMK), 3. Engin Kır (YMK)

Senior sınıfı: 1. Ceyhun Kalfalı (YMK), 2. Hüseyin Neziroğlu (Kartepe), 3. Metin Esentürk (YMK)