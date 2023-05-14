11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül oyunu Beykoz'da kullandı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, oyunu Beykoz'da bulunan Şehit İsmail Kefal İlkokulu'nda kullandı. Gül, "Huzur, barış içerisinde, saygı içerisinde seçim ortamının tamamlanmasını temenni ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrunnisa Gül, oylarını Beykoz'da bulunan Şehit İsmail Kefal İlkokulu'ndaki 1140 nolu sandıkta kullandı. Görevlilere kolaylıklar dileyen Gül çifti, daha sonra oylarını kullandı. Okul çıkışında konuşan Abdullah Gül, seçimlerin neticelerinin millet için hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Demokrasilerin en önemli anı millet iradesine başvurulduğu zamanlardır. Türkiye'de de dönem dönem vakit geldiğinde milletin iradesine başvurulur. Vatandaşlık görevimizi bu şekilde yaptık. İnşallah neticeler milletimiz için hayırlara vesile olur. Huzur, barış içerisinde, saygı içerisinde seçim ortamın tamamlanmasını temenni ediyorum. Her şeyin hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.