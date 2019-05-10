11. Geleneksel Ümraniye Spor Oyunları Ödül Töreni yapıldı

Bu kapsamda, Ümraniye Belediyesi 11. Geleneksel Ümraniye Spor Oyunlarının kapanış töreni, Hekimbaşı Spor Tesisleri'nde Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan ve Başkan İsmet Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleşti.

Ümraniye Belediyesi, Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ümraniye İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İşleri Müdürlüğünün birlikte düzenlediği geleneksel spor oyunlarının kapanış töreni gerçekleşti. Program, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra program, Ümraniye Belediyesi mehteran takımının gösterilerinin ardından protokol konuşmaları ile devam etti.

Futbol, futsal, basketbol, voleybol, hentbol, satranç, karate, tekwando, güreş, atletizm, badminton, masa tenisi olmak üzere toplam 12 branştan oluşan spor oyunları müsabakalarına 92 okuldan 8710 öğrenci katıldı.

11. Geleneksel Ümraniye Spor Oyunları Ödül Töreni programında bir konuşma gerçekleştiren Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, “Değerli gençler; düzenlediğimiz spor oyunlarımızla sizleri geleceğe en iyi şekilde hazırlamayı ve sizlere spor yapma alışkanlığı kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu vesileyle umuyoruz ki içlerinizden bazılarınız profesyonel sporcular olarak yarının; Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonları olacak ve al bayrağımızı gururla dalgalandıracaktır. Bu noktada sizlere inancımız tam. Sadece sportif açıdan bakmadan genel olarak eğitime yapılan yatırımın, geleceğe yapılan yatırım olduğunu düşünüyoruz. Bu bilinçle amacımız sizleri, milli ve manevi değerleriyle kuşanan; teknolojiye yön verebilen, donanımlı; okuyan, araştıran, güçlü bireyler haline getirmektir” dedi.

Başkan İsmet Yıldırım her daim gençlerin yanında olacağını ifade ederek, “İdrak etmekte olduğumuz Ramazan Ayınızı tebrik ediyor, Rabbimden hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Gününüz mübarek olsun” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu da programda kısa bir selamlama konuşması yaparak, yarışmalara katılan öğrencileri tebrik edip, programda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan da sporun önemine değindi ve ilçedeki hizmetlerinden dolayı Ümraniye Belediyesine teşekkür etti.

Program, Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ile beraberindeki protokol üyelerinin öğrencilere kupa ve madalyaları takdim etmesiyle son buldu.

Programa Dünya Etnospor Konfederasyon Başkanı Bilal Erdoğan, Ümraniye Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, İlçe Müftüsü Muharrem Gül, İlçe Emniyet Müdürü Murat Çakır, Ümraniye Belediye Başkan yardımcıları Hakan Karataş ve Mesut Özdemir, İlçe Millî Eğitim Şube Müdürü Arif Karapıçak, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.