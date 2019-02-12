11. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali başladı

Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali başladı. Caz müziğin ünlü ismi Şenay Lambaoğlu'nun da konser verdiği festivalin açılışında konuşan festivalin Onursal Başkanı Doğan Hızan, “Sevgililer Günü için reklamlar yapılıyor. Onu alın, bunu alın. Ben diyorum ki, iyi bir şiir kitabı alın. Sizi unutulmaz kılsın” dedi.

Türkiye ve dünyanın önemli şair ve yazarlarını İstanbul'da bir araya getiren Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali'nin 11.'si bu akşam Pera Müzesi'nde gerçekleşen açılış programı ile start aldı. Festivale konuk olan şairlerin şiirlerinin okunduğu açılışta, caz müziğin ünlü isimlerinden Şenay Lambaoğlu konser verdi.

11. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali'nin açılışında bir konuşma yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanı Rıdvan Duran, “Bugün açılışını yaptığımız 11. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Festivalimizde ülkemizden ve dünyamızdan çok kıymetli şair ve yazarlarımızı ağırlıyoruz. Festivalimizin bu yıl ki konuk ülkesi olan Azerbaycan'ın yanı sıra Filistin, İspanya, Makedonya, Arnavutluk, Bosna Hersek, Ukrayna, Letonya, Macaristan ve Venezüella'dan gelen gruplarımız kültür ve sanatın merkezi İstanbul'umuzda şiirin tılsımını, sözün kuvvetini ve edebiyatın birleştirici olduğunu bir kez daha ortaya koyacaklar. Gençlerimize geleceğimizin aydınlık yüzü çocuklarımıza şiiri, edebiyatı sevdirmek adına bu festivalin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gelecekte şiire omuz ve gönül verecek kalemi kendine refik edecek gençlerimizin bu festivalden ziyadesiyle istifade edeceğine inanıyorum” dedi.

"Sevgililer günün de şiir kitabı alın"

11. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali Onursal Başkanı Doğan Hızan, “Kendisi şiir olan bir kente gelmenin güzelliğini bir şair duyarlılığıyla hissedeceksiniz. Bu toplum şiirle düşünen bir toplumdur. Acımızı, kavgamızı ve mutluluğumuzu hep şiire dökeriz. İmgelerle konuşuruz. İmaj bizim için önemlidir. Burada öyle bir şiir mayası vardır ki, ilk günlerden Osmanlı'dan başlayan Cumhuriyet ile pekişen bir şiir damarı. Bu şiir damarında çok iyi şairler var. Dünya şiiriyle mukayese edilecek bir şiir var. Şiirin acaba toplumumuzdaki yeri nedir. Biz bunu tartışmalıyız. Çünkü şiirsiz bir yaşam nasıl olabilir. Şiirsiz gündelik yaşam bile olmuyor. Duygularınızı nasıl anlatacaksınız. Sevgililer günü için reklamlar yapılıyor. Onu alın, bunu alın. Ben diyorum ki, iyi bir şiir kitabı alın. Sizi unutulmaz kılsın. Aldığınız hediye ne olursa olsun eskiyip gidecek” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından festivale katılan yazarların eserleri sahnede kendileri tarafından okundu. 11. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali'ne Filistin'den katılan Asmaa Azazieh'ın ‘Savaştan Bahsetsem de İnanmayın Bana' isimli eseri salondakiler tarafından büyük alkış alırken, şiir daha sonra Türkçe olarak da seslendirildi.

Şiir dinletilerinin sonunda Caz müziğin ünlü isimlerinden Şenay Lambaoğlu tarafından seslendirilen şarkılara festivale katılan yerli ve yabancı şairler de eşlik etti.

Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali şimdiye kadar 42 ülkeden 350 şairi ağırlarken Festival, geleneksel hale gelen ‘Şiir Hatları Vapuru' ile 16 Şubat Cumartesi günü son bulacak.