İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı ve Şiir Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilen 11'inci Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali yarın başlıyor. Festivalin bu yılki konuk ülkesi Azerbaycan olurken festivale, 12'si yurt dışından, 11'i Türkiye'den olmak üzere 23 şair ve yazar katılacak.

Türkiye ve dünyanın önemli şair ve yazarlarını İstanbul'da bir araya getiren Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali'nin 11'incisi; 12 Şubat akşamı saat 19.00'da Pera Müzesi'nde gerçekleşecek açılışla başlayacak. Festivale konuk olan şairlerin şiir dinletisi sunacağı açılışta, caz müziğin ünlü isimlerinden Şenay Lambaoğlu da bir konser verecek. Onursal Başkanlığı'nı Doğan Hızlan'ın üstlendiği festivalin, bu yılki konuk ülkesi Azerbaycan oldu. Bu kapsamda festivalde, Modern Azeri şiirinin önde gelen temsilcilerinden Ferit Hüseyin, Akşin Evren ve Selim Babullaoğlu şiir okumaları gerçekleştirecek. Şairler ayrıca Mehmet Can Doğan'ın yönetiminde gerçekleşecek konferansla da edebiyat tutkunlarıyla buluşacak.

“Çocuklarla Şiir ve Edebiyat”, Şiir Kürsüsü” ve “Edebiyat Akademisi”

Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali'nin gelenekselleşen “Edebiyat Akademisi” toplantılarında bu yıl şiir ve edebiyatımızın usta isimleri İskender Pala, Rüstem Aslan ve Seval Şahin okurlarla buluşacak. Festival kapsamında, genç şairlerin seslerini duyuracakları “Şiir Kürsüsü”nün yanı sıra çocukları şiir ve edebiyatla buluşturmak amacıyla iki özel etkinlik düzenlenecek. Bu kapsamda, 13 Şubat'ta Beyazıt Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi'nde ve 14 Şubat'ta Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Mustafa Kutlu Kütüphanesi'nde “Çocuklarla Şiir ve Edebiyat” başlıklı iki etkinlik gerçekleşecek. 11'inci Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali'ne yurt dışından katılacak isimler şu şekilde: Filistin'den Asmaa Azazieh, İspanya'dan Meritxell Cucurella-Jorba, Makedonya'dan Vladimir Martinovski, Arnavutluk'tan Ermir Nika, Bosna Hersek'ten Seida Beganoviç, Ukrayna'dan Ludmyla Diadchenko, Macaristan'dan Krisztina Tth, Letonya'dan Laima Kota ve Venezuela'dan Dannybal Reyes Umbra. Festivale bu yıl ülkemizden katılacak isimlerden birkaçı ise; Çiğdem Sezer, Hüseyin Akın, Mehmet Can Doğan, Gökhan Akçiçek, Çağla Meknuze, İsmail Karakurt, Sadi Karademir ve Oğulcan Kütük oldu. Festivalin etkinlik mekanları ise; Pera Müzesi, Pera Palas, Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi, Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi, Sultanbeyli Mustafa Kutlu Kültür Merkezi, Üsküdar Balaban Tekkesi, Beyoğlu İnsan Kitabevi ve Sultanahmet Şerefiye Sarnıcı olarak belirlendi.

Festival, geleneksel hale gelen “Şiir Hatları Vapuru” ile 16 Şubat Cumartesi günü son bulacak. Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festivali şimdiye kadar 42 ülkeden 350 şairi ağırladı.

11'inci Uluslararası İstanbul Şiir ve Edebiyat Festival Programı

- Pera Müzesi 12 Şubat - 19.00 Şiir Dinletisi - Şenay Lambaoğlu Konseri

- 13 Şubat- 10.30 Çocuklarla Şiir ve Edebiyat Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi / Beyazıt

- 13 Şubat- 15.30, Şiir Kürsüsü: Klasiklerin Güncelliği, Seval Şahin, Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi / Gülhane Parkı

- 13 Şubat - 15.30 Şiir Okuması, Pera Palas

- 14 Şubat - 10.30, Çocuklarla Şiir ve Edebiyat, Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi Mustafa Kutlu Kütüphanesi

- 14 Şubat - 15.00 Troya ve Şiir: Troya Destanlarının Kökeni ve Osmanlı'dan Günümüze Etkisi, Rüstem Aslan, Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi / Gülhane Parkı

- 15 Şubat - 15:00 Şiirin Divan Hali; İskender Pala, Ahmet Tanpınar Müze Kütüphanesi / Gülhane Parkı

- 15 Şubat - 16.30 "Modern Azerbaycan Şiiri Ne Durumda?" Paneli ve Şiir Okuması, Yöneten: Mehmet Can Doğan, İnsan Kitabevi / Taksim

- 15 Şubat - 19.00 Şiir Okuması ve Enstrümantal Konser Şerefiye Sarnıcı / Sultanahmet