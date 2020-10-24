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12 ayrı suçtan aranan şüpheli hırsızlık girişimi sırasında yakalandı

Küçükçekmece’de 12 ayrı suçtan aranan şüpheli, hırsızlık girişiminde suçüstü yakalandı.

Küçükçekmece'de 12 ayrı suçtan aranan şüpheli, hırsızlık girişiminde suçüstü yakalandı. Şüphelinin yakalanma anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.


Küçükçekmece Sultan Murat Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde İddiaya göre polis ekipleri,


12 ayrı suçtan aranan S.G isimli kişiyi takibe aldı. Şüpheli bir iş yerine girip hırsızlık girişiminde bulunduğu cadde üzerinde yakaladı. Kaçmaya çalışan şahıs başarılı olamayarak, ters kelepçe yöntemi ile gözaltına alındı. Yaşanan o anlarda cep telefonu kamerasına yansıdı.

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