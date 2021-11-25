12 Dev Adam, Belarus'a mağlup oldu

A Erkek Basketbol Milli Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde deplasmanda Belarus'a 84-70 mağlup oldu.

Türkiye, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçında deplasmanda Belarus'a 84-70'lik skorla yenildi. Belarus'un başkenti Minsk'te oynanan müsabakaya ay-yıldızlılar; Şehmus Hazer, Buğrahan Tuncer, Doğuş Özdemiroğlu, Samet Geyik ve Furkan Haltalı beşiyle başladı. 12 Dev Adam, Belarus karşısında ilk periyodu 20-17 geride bitirirken, ilk yarıyı 43-34 yenik tamamladı. Üçüncü periyotta da etkili olamayan Türkiye, rakibine 84-70 mağlup oldu. Milli Takım'da Şehmus Hazer 17, Muhsin Yaşar 14 sayıyla mücadeleyi noktaladı. Belarus'ta ise Maksim Salash 26, Artsiom Parakhouski 16 sayıyla oynadı.

Milliler gruptaki ikinci maçında 28 Kasım Pazar günü İstanbul'da Büyük Britanya'yı konuk edecek. Ay-yıldızlıların İstanbul Sinan Erdem Spor Salonu'nda Büyük Britanya ile oynayacağı müsabaka saat 19.00'da başlayacak.