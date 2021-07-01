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12 Dev Adam, Olimpiyat Elemeleri'nde yarı finalde

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri’nde ikinci maçına çıkan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çekya’yı 87-70’lik skorla mağlup etti.

FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri'nde ikinci maçına çıkan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çekya'yı 87-70'lik skorla mağlup etti. Ay-yıldızlılar bu sonuçla birlikte B Grubu'nu ilk sırada tamamlayarak yarı finale yükseldi. Millilerin yarı finaldeki rakibi, 2 Temmuz Cuma günü saat 02.05'te oynanacak Çin-Yunanistan maçının ardından belli olacak.



Salon: Victoria Memorial


Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Steven Anderson (ABD), Boris Krejic (Slovenya)


Türkiye: Furkan Korkmaz 20, Cedi Osman 11, Ersan İlyasova 12, Ömer Faruk Yurtseven 5, Buğrahan Tuncer 8, Sertaç Şanlı 8, Melih Mahmutoğlu 13, Alperen Şengün 7, Doğuş Özdemiroğlu 2, Şehmus Hazer 1, Metecan Birsen,


Çekya: Satoransky 15, Vesely 13, Auda 10, Balvin 9, Palyza 6, Bohacik 5, Peterka 5, Schilb 4, Sehnal 3, Vyoral Samoura,


1. Periyot: 17-14 (Türkiye lehine)


Devre: 45-38 (Türkiye lehine)


3. Periyot: 63-54 (Türkiye lehine)

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