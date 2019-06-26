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12 Dev Adam'ın 26 kişilik Dünya Kupası kadrosu belli oldu

Çin’de organize edilecek olan 2019 FIBA Dünya Kupası’nda yer alacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın 26 kişilik geniş sporcu kadrosu belli oldu.

Çin'de organize edilecek olan 2019 FIBA Dünya Kupası'nda yer alacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 26 kişilik geniş sporcu kadrosu belli oldu.


Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek 2019 FIBA Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın, 26 kişilik geniş sporcu kadrosu belli oldu. Kadroda lig şampiyonu Anadolu Efes'ten 6, Galatasaray, Tofaş ve Banvit'ten 3, Fenerbahçe'den ise 2 oyuncu çağrıldı. 26 kişilik listede NBA'de oynayan Cedi Osman, Ersan İlyasova ve Furkan Korkmaz da davet edildi. Listede ayrıca 2 tane devşirme oyuncu olan Ali Muhammed ve Scott Jordan Wilbekin yer alıyor.


Ay-yıldızlılar, 1 Temmuz Pazartesi günü itibariyle kampa katılan oyuncularla çalışmalarına başlayacak. Kampa bazı oyunculara daha sonra dahil olacak. Millilerin idari ve teknik kadrosu ile sporcu kadrosunda şu isimler bulunuyor:



Oyuncu kadrosu


Doğuş Balbay - Anadolu Efes


Sertaç Şanlı - Anadolu Efes


A.Buğrahan Tuncer - Anadolu Efes


J. Metecan Birsen - Anadolu Efes


Yiğitcan Saybir - Anadolu Efes


Tolga Geçim - Anadolu Efes


Rıdvan Öncel - Banvit


Şehmus Hazer - Banvit


Ragıp Berke Atar - Banvit


Kartal Özmızrak - Darüşşafaka Tekfen


Mert Akay - Darüşşafaka Tekfen


Ali Muhammed - Fenerbahçe Beko


Melih Mahmutoğlu - Fenerbahçe Beko


Hüseyin Göksenin Köksal - Galatasaray Doğa Sigorta


Ege Arar - Galatasaray Doğa Sigorta


Ayberk Olmaz - Galatasaray Doğa Sigorta


Semih Erden - İstanbul BBSK


Berk İbrahim Uğurlu - Pınar Karşıyaka


Muhsin Yaşar - Tofaş


Yiğit Arslan - Tofaş


Berkan Durmaz - Tofaş


Metin Türen - Türk Telekom


Cedi Osman - Cleveland Cavaliers


Ersan İlyasova - Milwaukee Bucks


Furkan Korkmaz - Philadelphia 76ers


Scott Jordan Wilbekin - Maccabi Tel Aviv



İdari ve teknik kadro


Ufuk Sarıca - A Erkek Milli Takım Başantrenörü - TBF - Pınar Karşıyaka


Kerem Tunçeri - A Erkek Milli Takım Menajeri - TBF


Orhan Demirel - A Erkek Milli Takım İdarecisi - TBF


Recep Şen - Yardımcı Antrenör - TBF


S. Sedat Özyer - Yardımcı Antrenör - Tofaş


Arda Demirbağ - Yardımcı Antrenör


Kadir Korkmaz - İstatistik


Barış Kocaoğlu - Doktor


Burak Yağmur Öztürk - Doktor


Ali Onur Duran - Diyetisyen


İbrahim Ethem İraz - Diyetisyen


Ertan Bedir - Kondisyoner


Mustafa Fatih Çetintaş - Fizyoterapist


Murat Erdem - Fizyoterapist - TBF


Osman Seyhan Kesim - Masör - Beşiktaş JK Sompo Japan


Mehmet Burak Kozan - Masör - İstanbul BBSK


Miktat Güvendi - Malzeme Sorumlusu - TBF

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