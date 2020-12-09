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12 Dev Adam'ın dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nin kasım penceresi karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından açıklanan FIBA erkekler dünya sıralamasında A Mili Erkek Basketbol Takımı’nın yeri değişmedi ve 15.

Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nin kasım penceresi karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından açıklanan FIBA erkekler dünya sıralamasında A Mili Erkek Basketbol Takımı'nın yeri değişmedi ve 15. sırada yer aldı.


FIBA tarafından duyurulan erkekler dünya sıralamasına göre, ABD, 781.4 puanla zirvenin sahibi olurken, İspanya 721.2 puanla ikinci ve Avustralya da 666.5 puanla üçüncü sırada bulunuyor. A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın ise yeri değişmedi ve 15. sıradaki yerini korudu.


FIBA erkekler dünya sıralamasında ilk 20'de yer alan takımların listesi şu şekilde:



1. ABD


2. İspanya


3. Avustralya


4. Arjantin


5. Sırbistan


6. Fransa


7. Yunanistan


8. Litvanya


9. Rusya


10. Brezilya


11. Çekya


12. İtalya


13. Polonya


14. Hırvatistan


15. TÜRKİYE


16. Slovenya


17. Almanya


18. Porto Riko


19. Dominik Cumhuriyeti


20. Venezuela

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