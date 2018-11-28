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12 Dev Adam'ın rakibi İspanya

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2.

tur I Grubu'ndaki 3. maçında yarın Ankara'da İspanya ile karşı karşıya gelecek.


FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. tur I Grubu'ndaki 3. maçında A Milli Erkek Basketbol Takımı, yarın saat 19.00'da Ankara Spor Salonu'nda İspanya ile mücadele edecek. Milliler, Avrupa Elemeleri ilk turunda Letonya, Ukrayna ve İsveç ile B Grubu'nda mücadele etmiş ve 6 maç sonunda 4 galibiyet, 2 mağlubiyet ile elde ederek 10 puanla grubunu lider tamamlamıştı. Ay-yıldızlılar, I Grubu'nda 14 puanla ikinci sırada yer alırken, İspanya ise 15 puanla lider konumda bulunuyor.


12 Dev Adam, İspanya maçının ardından 2 Aralık'ta Karadağ ile deplasmanda oynayacak. Gruplarda ilk 3 sırayı alacak ülkeler, 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde Çin'in ev sahipliğinde 8 farklı şehirde düzenlenecek Dünya Kupası'nda mücadele etme hakkı elde edecek.

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