İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

12 Dev Adam'ın rakibi Karadağ

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası’nda O Grubu’ndaki ilk klasman maçında yarın TSİ 14.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası'nda O Grubu'ndaki ilk klasman maçında yarın TSİ 14.30'da Karadağ ile oynayacak.


Çin'de düzenlenen FIBA Dünya Kupası'nda E Grubu'nu 1 galibiyetle 3. sırada tamamlayan A Milli Erkek Basketbol Takımı, yoluna klasman maçları ile devam edecek. Milliler, klasman müsabakalarında O Grubu'nda Karadağ ve Yeni Zelanda ile mücadele edecek. Ay-yıldızlılar, grubun ilk maçında yarın TSİ 14.30'da Dongguan Spor Salonu'nda Karadağ ile karşı karşıya gelecek.


12 Dev Adam, ikinci karşılaşmasında ise 9 Eylül Pazartesi günü TSİ 14.30'da Yeni Zelanda ile oynayacak. Maçların ardından FIBA'nın resmi basketbol kurallarına göre, gruplarını ilk sırada bitiren takımlar 17-20, ikinciler 21-24, üçüncüler 25-28 ve dördüncüler ise 29-32 sıralarına yerleşecek.


Milliler, turnuvanın ilk maçında Japonya'yı 86-67 yenerken, ABD'ye 93-92, Çekya'ya da 91-76'lık skorla mağlup olarak, 2. tur şansını yitirmişti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.