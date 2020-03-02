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12. Mücevher Tasarım Yarışması'nın son 10 finalisti belli oldu

Toplam 293 başvuru yapılan 12’.

Toplam 293 başvuru yapılan 12'. Mücevher Tasarım Yarışması'nda jüri, finale kalan 10 tasarımı belirledi. Üretim aşamasına geçilen tasarımlar arasından 20 Mart akşamı ilk üç açıklanacak. Ünlü şarkıcı Hadise'nin sahne alacağı gecenin birincisi, 75 bin TL'lik ödülün sahibi olacak.


Mücevher İhracatçıları Birliği tarafından bu yıl “Kadın” temasıyla düzenlenen 12. Mücevher Tasarım Yarışması'nda finale kalan 10 tasarım, jüri tarafından belirlendi.


Yarışmanın birincisi, 20 Mart akşamı ünlü şarkıcı Hadise'nin sahne alacağı gecede açıklanarak 75 bin TL'lik ödülü kazanacak. Yarışma kapsamında ikinciye 20 bin TL ve üçüncüye de 5 bin TL ödül verilecek. Finale kalan 10 tasarımın adı, tasarımcıları ve sponsorları şöyle:


Tasarım Adı Tasarımcı Sponsor Marka


Akrep Remzi Yılmaz Premier


302 Tunahan Kamçı Melike Kuyumculuk


Bağışlama Mikail Ekmen By Diamond


Type Gürkay Aydoğmuş Gizil İnci


Umay Hacer Akyıldız Melike Kuyumculuk


Hypatia Sezen Aksu Bee Goddess


Bukleli Kadın Şeniz Demirpençe Atalay Blue Diamond


Poetic Filiz Ersin Cosar Silver


Mucize Şüheda Çolak Lion Diamond


Puduhepa Kezban Gürol Gusto



Jüride birbirinden değerli isimler


12. Mücevher Tasarım Yarışması'nın bu yılki jürisinde Lema Mücevherat'ın ortağı Adem Kurtulmuş, Kısmet by Milka'nın kurucusu Milka Karaağaçlı, Molu Mücevher'in sahibi İlhan Molu, Marmara Üniversitesi Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksek okulu Bölüm Başkanı Leyla Ulusman, Mücevher Zanaatkarı Oskiyan Baloğlu, Rotahane Kurucusu Pervin Ersoy ile 16.10'un kurucuları İdil Aksoy ve İrem Boza yer aldı.

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