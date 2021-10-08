12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası 'havacılık sektör paneli'ne büyük ilgi

İSTANBUL(İHA) İstanbul'da yapılan 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası kapsamında gerçekleştirilen Havacılık Sektör panelinde konuşan DHMİ YK Başkanı ve Genel Müdürü Hüseyin Keskin, milli ve yerli imkanlarla çağın son teknolojilerini kullanıcıların hizmetine sunduklarını belirtti.

Prof. Dr. Zafer Acar'ın moderatörlüğünde gerçekleşen panele konuşmacı olarak katılan YK Başkanı ve Genel Müdür Hüseyin Keskin, DHMİ'nin dijitalleşme, mobilite ve yeni teknolojik gelişmelerle ilgili vizyon ve hedefleri hakkındaki görüşlerini dile getirdi. İnsana ve çevreye duyarlı projelerin mimarisinde DHMİ'nin büyük bir payı vardır DHMİ'nin büyük payı olduğunu söyleyen Keskin, ”Türk sivil havacılığının küresel ölçekte yükselen yıldız olmasında; özel sektör işbirliği ile hayata geçirilen çağdaş ve büyük ölçekli yatırımlarıyla, her alandaki ileri teknoloji uygulamaları yakından takip eden, yolcu memnuniyeti odaklı hizmetlerin kalite çıtasını sürekli yükselten, insana ve çevreye duyarlı projelerin mimarisinde DHMİ'nin büyük bir payı vardır. Dijitalleşme, mobilite ve yeni teknolojik gelişmeler, iş modellerinin değişmesine yol açmış, buna bağlı olarak bilgiye dayalı ekosistemler odak noktası haline gelmiştir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan "Ulusal Yapay Zeka Stratejisi 2021-2025"e uygun bir şekilde yapay zeka teknolojisini de kullanarak projeler geliştiriyoruz” dedi.

“ Yerli ve milli ürünlerin havalimanlarımızda kullanımının yaygınlaştırılması”

DHMİ Tarafından geliştirilen yerli ürünlerin havalimanlarında kullanılmaya başlandığını söyleyen Keskin, ”Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda; öz kaynaklarımız ile ülkemizin önemli kuruluşlarıyla işbirliği çerçevesinde üretilen yerli ve millî ürünlerin havalimanlarımızda kullanımının yaygınlaştırılması temel hedefimizdir. Bilişim ve endüstri alanlarında yerli ve millî imkânlarla geliştirdiğimiz Uçuş Rehberim Mobil Uygulaması (IOS/Android) Kuruluşumuzun vatandaşa sunduğu hizmetler içerisinde önemli uygulamalar arasında yer alıyor. Uygulama, yolcuların seyahat ve iletişim ihtiyaçlarını çağın gereklilikleri doğrultusunda karşılamayı amaçlıyor” diye konuştu.

“DHMİ Tarafından geliştirilen “DHMİ Flight Radar Uygulaması” yolculara büyük kolaylık sağlıyor”

Bakanlığımız vizyonları doğrultusunda güvenli ulaşımı, hızlı erişimi sağlayan bir Kuruluş olma hedefiyle marka projeler geliştirilmeye devam ettiklerini söyleyen Keskin,” TÜBİTAK ile yürütülen AR-GE Projesi kapsamında yerli PSR sistemi (MGR: Milli Gözetim Radarı) geliştirildi ve ilk saha olarak Gaziantep ilimize konuşlandırıldı. Havada canlı uçuş takibi yapılmasını ve uygulamayı kullanan kişilerin uçuş hakkındaki birçok bilgiye ulaşabilmesini sağlayan “DHMİ Flight Radar Uygulaması” yolcuların hizmetine sunuldu. DHMİ afet ve acil durum yönetimi faaliyetlerinin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sağlayan “Afet Acil Durum Yönetim Bilgi Sistemi.”

“Tüm Havalimanlarımız “Sıfır Atık Belgesi” aldı”

Tüm havalimanlarının gürültü haritasının çıkarıldığını söyleyen Keskin, “Çevre dostu ve sürdürülebilir havalimanı işletmeciliği prensibiyle bugüne kadar birçok çalışma hayata geçirildi. Havalimanlarımızın tümüne ait Stratejik Gürültü Haritaları ile ihtiyaç duyulan havalimanlarına ait Gürültü Eylem Planları tamamlanarak ilgili otoritelerle paylaşıldı. Ayrıca ilgili yönetmelik gereği tüm havalimanlarımız “Sıfır Atık Belgesi” aldı. İklim değişikliği faaliyetleri kapsamında havalimanlarımızın yıllık Karbon Envanter Raporları hazırlanıyor. Gerçekleştirdiğimiz yenilenebilir enerji ve daha az enerji tüketen sistemlerin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalarımızla söz konusu emisyon miktarı azaltılıyor. Uluslararası Havalimanı Konseyi (ACI) tarafından yürütülen Havalimanı Karbon Akreditasyon Programı kapsamında havalimanlarımız sertifikalandırılıyor” şeklinde konuştu.

Havalimanlarında kuşlarla mücadele için geliştirilen uzaktan kontrol edilebilir Kuşla Mücadele Sistemini Atatürk Havalimanı'na kurduklarını açıklayan Keskin, “2021 yılı Şubat ayında pilot proje olarak İstanbul Atatürk Havalimanında uzaktan kontrol edilebilir Kuşla Mücadele Sistemi kuruldu. İstatistiki verilere göre ihtiyaç duyulan diğer havalimanlarına da aynı sistemin kurulması yönünde fizibilite çalışmaları devam ediyor” dedi.

32 Havalimanımız “Erişilebilirlik Belgesi” aldı

Yaptıkları çalışmalar sonucu 32 havalimanı'nın “Erişilebilirlik Belgesi” aldığını söyleyen Keskin, ”2 Havalimanımızda hareket kabiliyeti kısıtlı yolcularımıza yönelik ulusal ve uluslararası mevzuatlar ve standartlar çerçevesinde çalışmalarımız devam ediyor. SHGM tarafından başlatılan Engelsiz Havaalanı Projesi kapsamında 38 Havalimanımız “Engelsiz Havaalanı Kuruluşu” unvanı aldı. “Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği” kapsamında da 32 Havalimanımız ise “Erişilebilirlik Belgesi” aldı. Ayrıca Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen “2020 Erişilebilirlik Yılı” kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca “Erişilebilirlik Ödülleri” verildi. Bu kapsamda “Erişilebilir Kamu Kurum ve Kuruluşları” kategorisinde Jüri ödülüne 1. sırada Sivas Nuri Demirağ Havalimanımız 2. sırada ise Balıkesir Koca Seyit Havalimanımız layık görüldü.”