12 yaşındaki çocuğu taciz eden zanlı yakalandı

Olay geçtiğimiz Cumartesi Avcılar Şükrübey metrobüs durağı mevkiinde meydana gelmişti. Akrabalarını ziyarete gelen Ukraynalı aile yolda yürürken 12 yaşındaki kız çocuğu tacize uğramıştı.

Bir anda neye uğradıklarını şaşıran anne, kızını taciz eden sapığa tepki göstermişti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntünün ardından Avcılar polisi harekete geçti. kısa sürede zanlının kimliğini tespit eden polis ekipleri Gökmen D. isimli tacizciyi Esenler'de yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.