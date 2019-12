12 yaşındaki fiziksel engelli Süleyman Konukçu yaptığı akrobasi hareketleriyle izleyenleri büyüledi

Bayrampaşa'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, fiziksel engelli Süleyman Konukçu'nun yaptığı akrobasi hareketleri izleyenleri hayrete düşürdü. Birçok engelsiz insanın yapmakta güçlük çekeceği hareketleri profesyonel bir şekilde yapan Konukçu, azmiyle herkese örnek oldu.

Bayrampaşa Belediyesi, Bayrampaşa Kaymakamlığı ve Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 3 Aralık Dünya Engelliler Günü çeşitli etkinliklerle kutladı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ndeki düzenlenen etkinliğe Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Abdülaziz Yeniyol, çok sayıda engelli öğrenci ve ailesi katıldı. Protokol konuşmaları ile başlayan etkinlik daha sonra Bayrampaşa Belediyesi Remzi Yakup Kutsal Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencilerinin dans gösterileri ile devam etti. Yöresel halk oyunları gösterisi yapan ve zeybek oynayan öğrenciler, izleyenlerden büyük alkış aldı. Bayrampaşa Belediyesi Baygem Gençlik Merkezi'nde Eğitim alan fiziksel engelli Süleyman Konukçu, birçok engelsiz vatandaşın yapamayacağı akrobasi hareketlerini yaparak, izleyenleri hayrete düşürdü. Akrobasi gösterisi sonunda Konukçu'ya Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, madalya takdim etti.

“Engelliler bizin bir parçamızdır”

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, “Hiç kimse ben yarın ne olacağım diye düşünmesin. Hepimiz birer potansiyel engelli olma adayı olduğumuzu asla unutmamalıyız. O nedenle engellilere hoş bakacağız. Onları kucaklayacağız. Onları seveceğiz. Burada 3 Aralık Dünya Engeliler Günü diye, dünyada böyle bir ifade kullanmışlar. Ben aslında kabul etmiyorum. Öyle bir şey yok. Engelliler bizim birer parçamızdır. Her dakika, her saniye, her saat, her gün, 24 saat biz onlarla berabersek 365 gün bizin engellilerimizin kendi günleridir” diye konuştu.

“Buruce Lee gibi şınav şektim”

Yaptığı akrobasi hareketleriyle izleyenleri büyüleyen Süleyman Konukçu ise, “Bu hareketleri yapmayı kendi kendime öğrendim. Buraya Cuma ve Cumartesi günü geldim. Biraz idman yaptım. Bugün de gösteri yaptım. Herkes şaşırmış. Bruce Lee'nin filmini izletti babam bana. O tek parmakla şınav çekiyordu ben de onun gibi tek parmakla şınav çektim” dedi.