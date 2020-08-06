İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

12 yerine 34 yolcu çıkan minibüs polisi bile şaşırttı

İstanbul Esenyurt’ta ilçe trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği toplu taşıma uygulamasında bir minibüste ayakta 22 fazla yolcu çıkması polisleri bile şaşırttı.

İstanbul Esenyurt'ta ilçe trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği toplu taşıma uygulamasında bir minibüste ayakta 22 fazla yolcu çıkması polisleri bile şaşırttı. Polis, “Kaptan bu ne” diyerek tepkisini dile getirdi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Korona Virüs denetim tedbirlerinin sıklaştırılacağı açıklamasının ardından genelge ile İstanbul'da da uygulamalara ağırlık verildi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri caddelerde fazla yolcu alarak pandemi tedbirlerini hiçe sayan toplu taşıma araçlarını durdurdu.



“Kaptan bu ne?”


Ayakta 22 yolcu fazla çıkan bir minibüs polisi de şaşırttı. Kapının açılmasıyla iç içe yolcu taşındığını gören polis, “Kaptan bu ne?” diyerek tepkisini gösterdi.


Öte yandan kendisine mikrofon uzatılan minibüs sürücüleri ise konuşmak istemedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.