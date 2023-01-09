12 yıl önce öldürülen Türkmenistanlı işadamı Chary Gaıpov cinayetinde rol alan zanlı yakalandı

12 yıl önce boğazı kesilerek öldürülen ve Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde köpekler tarafından parçalanmış cesedi bulunan Türkmenistanlı işadamı Chary Gaıpov cinayetinde rol aldığı ileri sürülen faillerden Ümit D.(42), İstanbul'da yakalandı. O tarihte Türkmenistan'dan gelen talimatla öldürüldüğü iddia edilen Gaıpov cinayetindeki zanlının, 25 yıl hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 2011 yılında Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde köpekler tarafından parçalanmış erkek cesedi bulunmuş, boğazı kesilerek öldürülen kişinin Türkmenistan uyruklu işadamı Chary Gaıpov'a ait olduğu belirlenmişti.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Çayırova'nın Akse Mahallesi'nde boş arazide bulunan erkek cesedin ceket yakasındaki rozetten kimliği belirlenmişti. Türkmenistan'da bir kuruluşa ait olduğu anlaşılan rozetten yola çıkan polis, bu kişinin o tarihte 57 yaşında olan Türkmenistanlı işadamı Chary Gaıpov olduğunu tespit etmişti.

Ölüm emri Türkmenistan'dan gelmişti

Cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada Türkmenistan Büyükelçiliği ile temas kuran emniyet güçleri, Gaıpov'un nerde konakladığını ve hangi otellerde kaldığını belirledikten sonra, Türkmenistanlı Roza Hamreyeva, Azad Hamrayev ile Adem B. ve Ümit D. adlı kişileri “şüpheli” sıfatıyla gözaltına almıştı.

Çapraz sorguya alınan şüphelilerden Roza Hamreyeva ve Azad Hamrayev'in işadamı Chary Gaıpov'u bıçaklayarak öldürdüklerini itiraf ettikleri, Adem B. ve Ümit D.'nin ise bu cinayette kendilerine “yardımcı” olduklarını söyledikleri ifade edilmişti.

Ölüm emrini veren Türkmenistan'daki kişi hakkında sır perdesi henüz aralanamadı

O tarihte yürütülen soruşturmanın tutuksuz sanıklarından Ümit D.'nin izine önceki gün Maltepe ilçesi Gülsuyu Mahallesi E-5 Kartal katılımı üzerinden yapılan “Huzur İstanbul” uygulamasında rastlandı. Uygulama sırasında motosikletli polis timlerince şüphe üzerine durdurulan Ümit D.'nin yapılan üst aramasında 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheli ile ilgili geriye dönük GBT sorgusunda “Tasarlayarak Öldürme” ve “Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması” suçlarından aranma kaydı ile hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası

bulunduğu tespit edildi.

Yakalanan firari şüpheli, dün sevk edildiği adli makamlarca

tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan 12 yıl önce cinayete kurban giden işadamı Chary Gaıpov'un para karşılığı öldürüldüğü anlaşılırken, işadamının ölüm emrini veren Türkmenistan'daki kişi ile ilgili sis perdesi henüz aralanamamıştı.