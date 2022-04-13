12'nci Fotoğraf Yarışması'na katılım için başvurular başladı

Bu yıl 12'nci defa ‘Zeytinburnu'nu En İyi Anlatan Karelerin' kıyasıya yarışacağı ‘Fotoğraf Yarışması' için başvurular başladı.

Zeytinburnu Belediyesi'nin en kıdemli yarışmalarından biri olan ‘Fotoğraf Yarışması' bu yıl 12'nci kez düzenleniyor. Yaklaşık 160 bin TL'lik para ödülünün dağıtılacağı '12'nci Fotoğraf Yarışması'nın konusu ise her zamanki gibi Zeytinburnu olacak. Zeytinburnu'nu en iyi anlatan karelerin kıyasıya mücadele edeceği yarışma, ‘Serbest' ve ‘Foto Öykü' olmak üzere iki farklı kategoriden oluşuyor. Serbest kategoride birinci olan esere 12 bin 500 TL, ikinciye 7 bin 500 TL, üçüncüye 5 bin TL para ödülü verilirken, 1 esere 4 bin TL'lik Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü, 5 esere 2 bin TL'lik mansiyon ödülü ve 30 esere de bin TL'lik Sergilenmeye Değer Eser ödülü dağıtılacak. Foto Öykü Kategorisinde ise; birinciye 15 bin TL, ikinciye 10 bin TL ve üçüncüye 7 bin 500 TL para ödülü verilirken, 1 esere 6 bin TL'lik Zeytinburnu Belediyesi Özel Ödülü, 5 esere 4 bin TL'lik mansiyon ödülü ve 20 esere de bin 500 TL'lik Sergilenmeye Değer Eser ödülü dağıtılacak.

Katılımlar 19 Kasım'a kadar devam edecek

Zeytinburnu Belediyesi tarafından Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile yapılan 12'nci Fotoğraf yarışmasının seçici kurulunda ise; Ünlü Foto Muhabiri Coşkun Aral, Fotoğraf Sanatçısı İzzet Keribar, İsmail Küçük, Leyla Emektar ve Süleyman Gündüz yer alıyor. 19 Kasım 2022 tarihine kadar katılımların devam edecek.