13 bin metrede doğum

13 bin metre yükseklikte doğan minik bebek ve annesi, İstanbul'da bir hastaneye götürüldü.

Türk Hava Yollarının TK589 sefer sayılı Libreville (Gabon)-İstanbul uçağında seyahat eden Demokratik Kongo Cumhuriyeti uyruklu hamile Musuamba Mıchoukayembe, uçak havalandıktan yaklaşık 3 saat sonra Nijer hava sahası üzerinde doğum sancıları yaşamaya başladı. Kabin eğitim süreçlerinde doğum vakaları ile karşılaştıklarında yapılması gerekenleri öğrenen kabin memurları, telaşlı yolcunun yanına giderek sakinleşmesini sağladı. Yolcu için steril bir ortam hazırlayan uçuş ekibi, doğum için tüm hazırlıkları tamamladı. Doğumun başlaması üzerine kabin ekibi, hamile yolcunun doktor olan eşi ile birlikte doğumun gerçekleşmesini sağladı. 21 yaşındaki yolcu, Türkiye saati ile 05.25'te gökyüzünde sağlıklı bir erkek çocuğunu 13 bin metrede dünyaya getirdi. Türk Hava Yollarının Boeing 737 Max-8 tipi uçağında hayata gözlerini açan bebeğin ve annenin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Aile İstanbul'a indikten özel bir hastaneye götürüldü.

Doğuma yolcunun doktor olan babasının çok yardımcı olduğunu söyleyen Türk Hava Yolları uçağının kaptan pilotu Alper Akkaya, ”Yaklaşık 05.25 sıralarında kabin amirimizin ikazı ile uçakta hamile yolcunun olduğu ve doğumun başladığını iletti bize. Ben de gerekli koordineyi kabin ekibimizle kurarak, kabin amirimizin liderliğinde işlemleri koordine ettik ve sonuçta sağlıklı bir şekilde bebek dünyaya geldi. Annesi de sağlıklı. Şansımız iyiydi ki babası da doktordu uçakta. Onun yardımı çok oldu bize. Türkiye hava sahasına girince öncelik istedik. İniş sonunda ambulans ve doktor talep ettik. Sağlıklı olmasa idi bizim için talimatlar gereği başka meydana inmek zorunda kalacaktık. Doğumdan sonra yaklaşık 4 saat daha uçtuk Türkiye hava sahasına kadar” ifadelerini kullandı.

Yolcular fotoğraf çektirmek istedi

Uçağa 144 kişi binip, 145 kişi indiklerini söyleyen kabin amiri Fatma Akyüz, "Birinci servisimiz bitmek üzere idi. Arkadaşlarımız arkaya yardıma gitmeye çalışıyor iken arkadaşlarımızdan biri 'Bebek geliyor' dedi. Bir anda kendimizi arkada bebekle beraber bulduk. Çok yoğun gelişti, bir anda gelişti. Ama ekip arkadaşlarımızla beraber gerekli eğitimleri aldığımız için bu doğumu gerçekleştirdik. Uçağa 144 yolcu ile bindik, 145 yolcu ile indik. Güzel bir anı oldu bizim için. Hamile olduğunu bildirmemişti. Sürpriz bir doğum oldu bizim için. Yolcu ile konuştum, dokuzuncu ayında olduğunu öğrendim. Ayın 23'ünde bekliyorlarmış bebeği. Fakat erken geldi, sürpriz yaptı hepimize. Kaptanımız, yolcularımız uyuduğu için anons yapmadı. Alçalma ile beraber anons yaptı. Yolcularımız şaşkınlıkla beraber bizi takip eden bazı yolcularımız bebeği görmek için ön tarafa geldiler. Fotoğraf falan çekilmek istediler. Çok tatlı bir anı olarak bizim için kaldı” dedi.

"Kocası 'Bebek geliyor' dedi, 'Nereye geliyor?' dedim"

Doğum yapan yolcunun kocasının panik yaptığını ve bağırmaya başladığını anlatan kabin memuru İlayda Erhalaç ise, ”Sessiz sedasız lavaboda idi. Ben de eşiyle konuşarak irtibat halinde idim. Daha sonra eşi birden bağırmaya başladı panik yaptı. 'Bebek geliyor' dedi. Dedim 'Nereye geliyor?' Dedi 'Geliyor, bir şey yapın' dedi. Biz bir 3-4 saniye bakakaldık, sonra doktor anonsu yaptık. Zaten 10 saniye içinde her şey hazırdı. Battaniye gelmişti. Hepimiz hazır olduk 10 saniye içinde. Doktor olan eşi bize teşekkür etti bu kadar çabuk hazırlandığımız için” diye konuştu.

Doğumun ardından çocuğu ilk kucağına alan kabin memuru Ferhat Duman, “O şaşkınlıkla beraber elime çocuk aldığımın farkında bile değildim. Bir anda çocuğu ellerimde gördüm. Kocası beybi beybi deyince ben de tuvalete çocukla beraber girdiler. Altlarına serdiğimiz battaniye var, ondan istiyor zannettim. Daha sonra bayağı bir heyecan yaptı yolcumuz. Sonra bir baktık gerçekten bebek geliyor. Ayakta doğum yaptı” ifadelerini kullandı.

Bebeğe 'Benel' adı verildi

Anne uçaktan yürüyerek inerken, baba Koyoka Mıchoukayembe, "Çok mutluyum, bir oğlum oldu. İsmini Benel koyduk” dedi. Saat 10.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na inen uçaktan ilk önce doğum yapan kadın ve kucağındaki henüz birkaç saatlik oğlu sağlık ekiplerinin refakatinde indi. Kongolu aile, ambulansla Yeşilköy'de bir hastaneye götürüldü.

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında Türk Hava Yollarının TK538 sefer sayılı Gine-İstanbul uçağında seyahat eden Gine asıllı Fransız uyruklu hamile yolcu Diaby Nafi de uçakta doğum yapmıştı.