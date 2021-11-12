13 bin TL'lik motor yağının parasını ödeyeceğim deyip aldılar, kayıplara karıştılar

Ataşehir'de motor yağı almak üzere bir dükkana giren şüpheli şahıslar, ödemeyi havale aracılığıyla yapacaklarını belirterek araca yüklettiği 13 bin lira değerindeki motor yağı ile birlikte kayıplara karıştılar. Şüpheli şahıslardan birinin, iş yeri sahiplerini ödeme yapacağını söyleyerek oyaladığı dakikalar ve motor yağlarının araca taşındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Salı günü Ataşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, yedek parça ürünleri satan bir dükkana giriş yapan 3 şüpheli şahıs, çok sayıda araçlarının olduğunu belirterek 13 bin TL değerinde motor yağı satın almak istediğini söyledi. Şüphelilerden birisi havale işlemleriyle dükkan sahibini içerde oyalarken diğer 2 şüpheli şahıs hazırlanan 20 adet motor yağını araçlarına taşıdı. Aracın bagajına sığmayan motor yağları otomobilin arka koltuğuna yerleştirildi. Ödemeyi banka üzerinden havale yapacağını belirten şüpheli şahıslar, dükkanda cep telefonuyla bir süre oyalandıktan sonra dükkanda olan müşteri yoğunluğundan faydalanarak ödeme yapmadan otomobiline yüklediği ürünlerle birlikte kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sahte fatura şoku

İş yeri sahibi Sedat Yalçın, şüpheli şahsın fatura kesim yeri olan iş yeri adresini aradığında ise hayatının şokunu yaşadı. Telefonları cevaplayan farklı bir kişi, kendilerini daha önce de aynı yöntemle dolandırılan kişilerin aradığını söyledi. Motor yağı dolandırıcılığına uğrayan iş yeri sahibi, faturada yazan iletişim numarasının farklı bir iş yerine ait olduğunu, yağları verdiği kişilere ait olmadığını anladı. Yaşanan olay sonrası işyeri sahibi konuyla ilgili şikayetçi olacağını belirtti. Kendilerinin mağdur olduğunu ifaden edeniş yeri sahipleri başkalarının mağdur olmaması için yetkililerden yardım istedi.

“Resmen ketenpereye geldik”

Yaşanan olaya ilişkin konuşan işyeri sahibi Sedat Yalçın “Dükkanımıza gelen şahıs 40 adet servis aracının olduğunu söyledi. 40 bidon motor yağı almak istediğini belirtti. Yanında getirdiği aracına 20 bidonu yükletti. Geri kalanları ise yarın gelip alacağını söyledi. Parayı havale olarak göndereceğini söyledi. O sırada dükkanda da yoğunluk vardı. Bundan faydalanarak çıkıp gitmiş. Kendisini aradık, fatura kesersek ödeme yapacağını söyledi. Biz de faturayı kestik. Kendisine ulaşamadık. Fatura adresi olarak verdiği yer ile iletişime geçince gerçeği öğrendik. Aradığımız kişiler bu şahsın bu yöntemle farklı illerden çok sayıda kişiyi dolandırdığını söyledi. Bir anda kayıplara karıştı. Resmen ketenpereye geldik. Bu olay bizim canımızı yaktı. Başkaları bu tuzağa düşmesin” diye konuştu.