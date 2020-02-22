İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

13 farklı dilde şarkılar Maltepe‘de söylendi

Maltepe Belediyesi Prof.

Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde Dragos Musiki Derneği Dünya ve Etnik Müzikler Korosu'nun ”Sevgi, Dostluk ve Kardeşlik” isimli konserine ev sahipliği yaptı.


Şef Serdar Taştanoğlu yönetiminde üç koro dinleyicilere farklı dilde dünya ve etnik müziklerinden eserler seslendirdi. Koro Türkçe, Rumca, Sırpça, Ermenice, Süryanice, İngilizce, Zazaca, Boşnakça, Abhazca, İtalyanca, Çeçence, Fransızca, Lazca şarkılarıyla Maltepe'den dünyaya barış ve dostluk, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Koro, Anadolu, Mezopotamya, Kafkasya ve Balkan coğrafyasından geleneksel şarkıları ve türküleri kendine özgü bir üslupla yeniden yorumladı. Çok dilli müziğin öncüleri Rana ve Selçuk Alagöz kardeşler konuk sanatçı olarak sahne aldı. Türkçeye çevrilen yabancı şarkılardan örnekler sunan Alagöz kardeşler müzikseverleri nostalji yolculuğuna çıkardı. Türk popunun unutulmaz isimlerinden Şenay'ın “Sev Kardeşim” isimli şarkısını söyleyen koroya dinleyicilerde eşlik etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.