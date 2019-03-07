13 kadından çinilerin dünyasına yolculuk

Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açıldı.

Ressam, çini ustası Aysel Yücel, serginin açılışında yaptığı konuşmasında Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç'a, sanata ve sanatçıya verdiği ilgi ve destek için teşekkür etti. Başkan Kılıç'ın “Daima Sevgi Kazanacak” sloganını anımsatan Yücel, “Bizde bundan yola çıkarak sevgiyle çinilerimizi işledik ve sizlerin beğenisine sunuyoruz. Geçtiğimiz yıl burada açtığım resim sergisinde gördüğüm konukseverlikten dolayı, arkadaşlarıma burada sergi açma önerisinde bulundum. İlk karma sergimizi Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açmaktan dolayı mutluyuz. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, ‘Türk kadını çok çalışkandır yeter ki ona bir kıvılcım verin. Siz bu kıvılcımı verirseniz çok büyük neticeler alacaksınız' der. Bize özgürlüğümüzü veren Atatürk'ü, bize ışık tutan Türkan Saylan Hocamızı saygıyla anıyoruz” dedi.

Geleneksel Türk el sanatını tanıttılar

Sergide Yüksel Akçakaya, Fatma Saygılı, İlkgül Özdemir, Serap Tetik, Ayla Yürüker, Hatice Cöbek, Müyesser Mirza, Neslihan Psav, Banu Güngören, Sergül Özbilen, Selma Yılmaz, Aysel Yücel ve Aysel Özkan'ın klasik ve modern tarzda tasarladıkları eserleri, sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Selçuklu, Osmanlı, Rumi, Haliç, Baba Nakkaş motifli eserler, ziyaretçilerin büyük ilgisini topladı. Sergide vazo, tabak başta olmak üzere ev ve çeşitli mekanların dekorasyonu olarak kullanılan, değişik ve özgün desenlerde ve renk çeşitliliğinde eserlere yer verildi. Sergi, 11 Mart'a kadar Galeri Maltepe'de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak.